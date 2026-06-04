„Când ziua o ia în altă direcție”: Chef Bontea despre soluțiile care te scot din încurcătură

Sunt zile în care pleci de acasă convins că totul este sub control. Ai programul făcut, știi ce urmează să faci și poate chiar îți propui că seara gătești ceva rapid.

Și apoi apar întâlniri neprevăzute, telefoane, drumuri în plus și lucruri care îți schimbă complet planul. Iar când ajungi acasă, energia cu care ai început ziua nu mai este aceeași.

Pentru Chef Bontea, tocmai astfel de zile fac parte din rutina obișnuită.

„Cred că tuturor ni se întâmplă să ni se facă poftă de ceva anume fix atunci când nu ai timp sau chef să gătești. Dar sunt și zile în care programul se dă complet peste cap și atunci e genul ăla de soluție rapidă care te scoate din încurcătură fără prea mult stres”, spune Chef Bontea.

Când planul făcut dimineață nu mai seamănă cu seara

Chiar și pentru cineva care gătește zi de zi, există momente în care timpul nu mai ține pasul cu planurile.

„Aveam programul făcut cap-coadă și, în două ore, s-a schimbat tot. Întâlniri, drumuri, telefoane… iar la final eram rupt de foame și fără chef să mai gătesc ceva. În astfel de zile, caut cea mai simplă variantă ca să câștig timp.”

Nu este vorba doar despre lipsa de timp. Uneori, este despre a nu transforma finalul unei zile aglomerate într-o nouă listă de sarcini.

Și, de multe ori, exact atunci apar și surprizele.

„Mi s-a întâmplat să mă trezesc cu oameni veniți spontan sau să se prelungească o seară peste ce plănuisem inițial. Și după o zi lungă, ultimul lucru pe care îl mai ai chef să-l faci e să intri în bucătărie două ore. Atunci improvizezi rapid și important e să fie toată lumea relaxată și să mănânce ceva bun.”

De ce ai nevoie uneori de un plan B pentru cină

Într-o perioadă în care programul se schimbă de la o oră la alta, soluțiile simple devin cele mai valoroase. Nu pentru că rezolvă totul, ci pentru că elimină o grijă în plus.

Pentru cei care comandă frecvent, beneficiile pot deveni parte din rutină. Prin Genius, utilizatorii au acces inclus la W+, abonamentul care oferă livrare gratuită pentru comenzile eligibile, pe o rază de până la 6 kilometri, dacă este atinsă valoarea minimă. Pentru distanțe mai mari, taxa de livrare este redusă. Ai trei luni în care poți testa beneficiile sau până ajungi la zece comenzi, fără costuri. După această perioadă, abonamentul se activează automat, iar cardul este debitat cu 99 lei pentru varianta anuală sau 19,90 lei pentru cea lunară.

Pentru utilizatorii Genius, beneficiile W+ sunt deja incluse. Iar pentru cei care nu au Genius, W+ este disponibil ca abonament lunar, la 14,99 lei/lună. Acesta oferă livrare gratuită la comenzile eligibile de până la 6 kilometri, dacă este atinsă valoarea minimă, iar pentru distanțe mai mari, taxa de livrare este redusă. În plus, există și o perioadă de test, pentru ca utilizatorii să vadă dacă abonamentul li se potrivește.

Pentru Chef Bontea, avantajele unui astfel de abonament devin evidente mai ales atunci când îl folosești frecvent și ajungi să-l integrezi în rutina de zi cu zi.

„Mi se pare că genul ăsta de abonament devine util când chiar îl folosești constant. Adică ai livrare fără taxă la multe restaurante și magazine, oferte dedicate și practic nu mai stai să te gândești de fiecare dată dacă merită sau nu să dai comandă. Mai ales în perioadele aglomerate, când ești pe fugă sau ajungi târziu acasă, faptul că poți rezolva rapid mâncarea sau chiar cumpărăturile contează mult. Și sincer, după câteva comenzi chiar simți diferența la costuri.”

Ce înseamnă, de fapt, o soluție bună când ești pe fugă

În zilele aglomerate, criteriile devin simple. Nu mai cauți experiențe complicate. Cauți ceva care funcționează.

„Rapiditatea clar contează prima. Când ești obosit sau pe fugă, nu mai ai răbdare de complicații. După aia contează să ai de unde alege și să știi că mâncarea ajunge ok. Și sincer, parcă mereu mâncarea bună e mai bună când o împarți cu cineva.”

Iar dacă ar exista un buton de „save me” pentru zilele care ies complet din scenariu, alegerea ar fi una simplă.

„Probabil ceva din categoria aia de comfort food care îți schimbă instant starea. Burgeri buni, coaste, poate ceva de pus pe mijlocul mesei și împărțit cu oamenii apropiați. În general, după zile grele, oamenii caută ceva simplu și bun, nu complicații.”

Poate că nu toate zilele merg conform planului. Dar atunci când programul se schimbă din mers, e util să ai la îndemână o soluție care îți câștigă timp, îți simplifică seara și îți lasă mai mult loc pentru lucrurile care contează cu adevărat.

Articol susținut de Wolt