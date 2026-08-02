Canicula din București: Meteorologii au spus ce se va întâmpla până miercuri

Vremea va rămâne călduroasă în București duminică și luni, iar marți temperaturile vor începe să crească și mai mult și vor ajunge miercuri până la 38 de grade, a avertizat Agenția Națională de Meterorologie.

Duminică și luni vor fi 34 de grade

Vremea călduroasă se va menține, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat atât duminică, cât și luni.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 16-19 grade, potrivit meteorologilor.

De marți, temperatura nu va mai coborî sub 20 de grade

Începând de marți, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă va fi de 35-36 de grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană spre 17 grade.

Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat.

Noapte tropicală miercuri

Valul de căldură se va menține intens miercuri, disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă va fi de 36-38 de grade, iar cea minimă de 20-21 de grade și noaptea va fi tropicală.

Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat, a mai spus Administrația Națională de Meteorologie.

ANM a prelungit duminică codul roșu de caniculă pentru mai multe județe, iar altele se află sub o avertizare de coduri portocaliu și galben.