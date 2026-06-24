Canicula nu afectează doar inima. Efectele mai puțin știute asupra rinichilor, articulațiilor, respirației și glicemiei

Persoanele cu afecțiuni cronice ar trebui să evite complet deplasările în timpul zilei, când temperaturile sunt cele mai ridicate/ FOTO: Shutterstock

Temperaturile ridicate sunt un pericol real pentru sănătate. Tot mai frecvente în ultimii ani, valurile de căldură generează un risc major pentru persoanele cu afecțiuni cronice, care devin și mai vulnerabile în fața bolii de care suferă. Cardiacii, diabeticii sau astmaticii sunt doar o parte dintre bolnavii care pot ajunge la camera de gardă în urma expunerii la temperaturi extreme.

Europa traversează unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimii ani. În multe zone, valul de căldură, resimțit și în România, este considerat excepțional din cauza temperaturilor foarte ridicate. Printre țările cele mai afectate de caniculă se numără Franța, Spania și Portugalia. Aici, temperaturile au crescut deja cu aproximativ 10°C peste valorile normale pentru luna iunie. Valul de căldură este cu atât mai greu de tolerat de persoanele care suferă de afecțiuni cronice, spun specialiștii.

Unele simptome se pot agrava

Cercetătorul Robert Meade, de la Harvard T.H. Chan School of Public Health din Statele Unite ale Americii, a studiat modul în care valurile de căldură afectează organismul pacienților cronici. Omul de știință a descoperit că, în unele situații, persoanele cu afecțiuni preexistente sunt mai predispuse la epuizare din cauza caniculei întrucât inima, rinichii și sistemul nervos nu funcționează la capacitate normală.

Prin urmare, simptomele pe care le resimte o persoană care suferă deja de o patologie cronică pot fi exacerbate din cauza temperaturilor caniculare, arată un amplu articol publicat în The Washington Post.

„E ca și cum i-ai pune o greutate în mâini unei persoane care înoată”

Cum acționează, de fapt, valul de căldură asupra unei persoane care suferă, spre exemplu, de diabet? „E ca și cum i-ai pune o greutate în mâini unei persoane care deja se străduiește să înoate”, explică cercetătorul Robert Meade.

Într-un clasament al patologiilor care se pot agrava în timpul valurilor de căldură, bolile cardiovasculare și diabetul ocupă primele locuri, însă nu sunt singurele.

Umiditatea crescută afectează persoanele cu artrită

Studiile făcute de oamenii de știință în ceea ce privește osteoartrita arată că simptomele pacienților sunt mai intense decât în mod obișnuit pe timp de caniculă. Căldura de afară și umiditatea din aer amplifică inflamația din corpul pacientului cu artrită, astfel că acesta ajunge să se confrunte cu dureri articulare mai mari decât în mod obișnuit și articulații inflamate.

În cazul bolnavilor care suferă de gută, situația este puțin diferită. La temperaturi ridicate, dacă sunt deshidratați, pacienții riscă să aibă dureri severe din cauza acidului uric. Acesta devine mai concentrat și formează cristale de acid uric în articulații.

Potrivit unui studiu realizat în 2019 pe 2.000 de pacienți care sufereau de diverse tipuri de artrită, variațiile de temperatură și umiditatea se numără printre cei mai importanți factori care influențează gradul de severitate al durerii resimțite de bolnavi.

Mai multe cazuri de pietre la rinichi

Temperaturile peste medie pot provoca dureri intense în special în cazul pacienților diagnosticați cu pietre la rinichi. Concret, pierderea de lichide din organism, specifică perioadelor caniculare, este asociată cu o urină mai concentrată și cu o acumulare de minerale care se pot aglomera pe fragmentele deja existente. Astfel, o piatră deja existentă, de mici dimensiuni, riscă să devină mai mare sau să se desprindă și să blocheze canalul, provocând pacientului dureri severe.

Starea de sănătate a pacienților care suferă de boală cronică de rinichi poate și ea să fie influențată de temperaturile extreme, din cauza declinului mai rapid al funcției rinichilor. „Atunci când organismul activează mecanismele de răcire, o cantitate mai mare de sânge este direcționată către piele pentru termoreglare. Deficitul de sânge de la nivelul organelor interne poate duce rinichii într-o zonă periculoasă”, explică cercetătorul american Robert Meade.

Aerul cald îngustează căile aeriene ale persoanelor cu astm

Pacienții care suferă de astm sau de bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC) se numără printre bolnavii care riscă să se decompenseze din cauza temperaturilor ridicate. Aerul fierbinte și umiditatea ridicată din perioadele caniculare pot fi extrem de problematice pentru pacienții din această categorie.

Potrivit studiilor, căile aeriene ale bolnavilor cu astm sau BPOC tind să se îngusteze, astfel că aceștia nu mai pot respira corespunzător. Din acest motiv ajung, nu de puține ori, la camera de gardă pentru investigații suplimentare și eliminarea riscurilor. Specialiștii afirmă că temperaturile caniculare sunt asociate cu o calitate scăzută a aerului, dar și cu un grad crescut de poluare, factori care contribuie, la rândul lor, la înrăutățirea simptomelor pacienților cu astm sau BPOC.

Se accentuează inflamația celor cu boli autoimune

Deși cercetările cu privire la modul în care temperaturile ridicate influențează patologiile autoimune sunt abia la început, ele arată totuși că iritațiile pacienților care suferă de lupus sistemic eritematos tind să se agraveze în timpul valurilor de căldură. Datele se desprind dintr-un studiu făcut în 2020.

Potrivit cercetării, inflamația se accentuează din cauza stresului termic la care este supus organismul pacienților, slăbindu-l și mai mult. Multe persoane care trăiesc cu lupus au și fotosensibilitate, astfel că o expunere prelungită la soare agravează problemele cutanate.

Diabeticii ar trebui să-și monitorizeze glicemia mai des

Canicula generează un risc major de morbiditate și mortalitate pentru pacienții care suferă de diabet de tip 1 și 2. Căldura destabilizează glicemia: poate duce la fluctuații în ambele direcții. Pentru a nu se expune la riscuri, pacienții sunt îndemnați ca, în perioadele cu temperaturi extreme, să își monitorizeze glicemia mai des decât în mod obișnuit.

Risc mai mare de infarct pentru cardiaci

Pacienții cu boli cardiovasculare sunt expuși unor riscuri multiple în timpul caniculei. Inima lor este nevoită să pompeze mai mult pentru ca organismul să poată face față temperaturilor ridicate, ceea ce poate fi problematic pentru cei cu boală coronariană, adică îngustarea arterelor care hrănesc inima, din cauza depunerilor de grăsime și colesterol pe pereții vaselor de sânge.

În valurile de căldură, pacienții cardiaci au riscuri mai mari să sufere un infarct sau un atac vascular cerebral, fapt confirmat și de studiile de specialitate. Conform acestora, incidența lor e mai crescută în perioadele cu temperaturi extreme. Potrivit Washington Post, cardiacii care iau diuretice riscă și ei să se deshidrateze din cauza căldurii și să se decompenseze, cu efecte adverse asupra sănătății, mai notează sursa citată.

Mai multe migrene și stări depresive

În ciuda faptului că nu există studii consistente în acest sens, cercetările din prezent arată că variațiile de temperatură și presiunea aerului ar fi asociate cu un risc mai mare de migrene și cu accentuarea durerilor provocate de acestea.

De asemenea, valurile de căldură pot influența starea de spirit a pacienților care suferă de anxietate sau depresie, acutizându-le. Printre motive se numără lipsa somnului odihnitor și trezirile repetate cauzate de temperaturile extreme.

Cum poate fi prevenită agravarea simptomelor

Specialiștii recomandă evitarea plimbărilor în aer liber la temperaturi care se apropie de 40 de grade Celsius, hidratarea corespunzătoare și folosirea aerului condiționat în spațiile închise. De asemenea, pacienților cronici li se recomandă să țină legătura cu medicul curant și să-și respecte cu strictețe medicația.