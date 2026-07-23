Capacitatea de adaptare și de educare în AI, cheia IMM-urilor care vor să crească

În al treilea episod GatadeBusiness – cu și despre antreprenori, Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România, discută cu Ciprian Stănescu, Fondator Social Innovation Solutions, despre adaptare, inteligență artificială, educație și rolul comunităților în dezvoltarea afacerilor.

Antreprenorii construiesc, cresc și caută să rămână relevanți într-un context în care deciziile se iau tot mai aproape de schimbare. Crizele de resurse, presiunea pe echipe, schimbările economice, tehnologia și AI-ul transformă felul în care arată planificarea pentru un business.

În conversația cu Ciprian Stănescu, Ionuț Pătrăhău rezumă una dintre mizele importante pentru antreprenori: „Antreprenoriatul în sine rămâne antreprenoriat. Și antreprenoriatul înseamnă să te adaptezi mereu la noutate.”

Aceasta este tema celui de-al treilea episod din seria GatadeBusiness – cu și despre antreprenori: cum îți păstrezi direcția, ambiția și capacitatea de a învăța într-o economie în care viitorul vine tot mai repede. Invitatul episodului este Ciprian Stănescu, Fondator Social Innovation Solutions, organizație care dezvoltă programe de educație, inovație și pregătire pentru viitor.

Adaptarea, skill-ul de bază al antreprenorului

În episod, Ionuț Pătrăhău vorbește despre antreprenoriat ca despre o capacitate continuă de adaptare. Un antreprenor învață constant, înțelege ce se schimbă în jurul lui și rămâne conectat la realitate: la ciclul economic, la crize, la piață și la mediul în care își desfășoară activitatea.

Ciprian Stănescu duce ideea mai departe printr-o imagine ușor de reținut: antreprenorii ar trebui să se uite spre viitor așa cum plantele se îndreaptă spre lumină. El vorbește despre future tropic, capacitatea de a privi mai atent spre ce urmează, chiar și atunci când viitorul pare haotic. „Ce putem să avem încă sub controlul nostru e cantitatea și calitatea ambițiilor”, spune Ciprian Stănescu în discuție.

Business Forward și Social Innovation Solutions, parte din comunitatea GatadeBusiness

Ciprian Stănescu descrie Business Forward ca pe „un parteneriat care să ducă IMM-urile spre direcția asta care înseamnă înțelegerea și educația în AI și tehnologie”. Programul include locuri dedicate antreprenorilor care vor să învețe despre inteligența artificială și despre cum poate fi integrată în business. Ionuț Pătrăhău subliniază aici importanța structurii: „ideile au nevoie de un cadru în care să poată fi transformate în acțiuni”.

Prin Business Forward, Social Innovation Solutions și Raiffeisen Bank aduc în comunitatea GatadeBusiness un program național gratuit, dedicat IMM-urilor din România care vor să treacă de la intenție la implementare în AI și digitalizare. Programul oferă acces la educație digitală de la Harvard Business School AI Institute, consultanță și mentorat specializat, precum și granturi de până la 1.000.000 de lei pentru implementarea soluțiilor tehnologice în propriile companii.

GatadeBusiness, o comunitate pentru antreprenori aflați în etape diferite

Ionuț Pătrăhău explică rolul GatadeBusiness printr-un exemplu simplu: dintr-un grup de 100.000 de antreprenori, 85.000 sunt afaceri mici, de familie, PFA-uri sau companii aflate la început, iar 15.000 sunt companii mai evoluate, orientate spre creștere. Fără baza celor 85.000, nu ar exista nici cele 15.000, de aceea comunitatea este construită pentru antreprenori aflați în etape diferite, cu acces la soluții, parteneri, produse, inițiative și instrumente digitale care îi pot ajuta să facă următorul pas.

Util pentru antreprenori

Pentru un antreprenor, adaptarea este o competență de business. Înseamnă să înțelegi ce se întâmplă în jur, să investești în educație, să folosești tehnologia cu sens și să cauți oamenii și resursele care te pot ajuta să mergi mai departe. Așa cum contabilitatea oferă claritate financiară, iar securitatea digitală protejează continuitatea businessului, educația și comunitatea îi pot oferi antreprenorului direcție într-un context în care viitorul cere tot mai multă pregătire.

Urmărește al treilea episod GatadeBusiness – cu și despre antreprenori ca să vezi cum pot antreprenorii să transforme schimbarea într-o oportunitate de învățare, adaptare și dezvoltare.

Articol susținut de Raiffeisen Bank România