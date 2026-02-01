Carlos Alcaraz, campion în premieră la Australian Open! Performanța rară bifată de spaniol după victoria cu Djokovic

Liderul mondial Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 1 ATP) a câștigat finala de la Australian Open, după ce l-a învins pe Novak Djokovic (38 de ani, locul 4 ATP), scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care și-a trecut în palmares toate cele patru turnee de Grand Slam.

Carlos Alcaraz are acum șapte titluri de Grand Slam: două la US Open (2022 și 2025), două la Wimbledon (2023 și 2024), două la Roland Garros (2024 și 2025) și Australian Open (2026).

Astfel, spaniolul și-a completat Career Grand Slam-ul, ceea ce înseamnă că a câștigat toate cele patru turnee majore.

Toate detaliile, pe GOLAZO.ro.