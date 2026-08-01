Casa Timen, splendoarea cu tavan auriu din vechiul Cartier Armenesc. O ruină transformată în operă de artă a Bucureștiului

Dureroasa stare a clădirilor de patrimoniu este evidentă și la cea mai banală plimbare prin București, orașulcarea pierdut deja 10% din casele vechi din afara zonelor protejate prin lege, în vreme alte 30% sunt degradate, s-au prăbușit sau au ajuns în ruină.

Un inventar făcut de un grup de arhitecți pentru 361 de clădiri din afara categoriei „monument istoric” arată că doar una din patru este în stare bună.

În acest tablou general, povestea casei de pe Corbeni, de la numărul 4 A, e cu atât mai spectaculoasă și mai admirabilă..

Descoperă, pe B365.ro, un exemplu de restaurare de zile mari, care păstrează identitatea imobilului ridicat acum mai mult de 100 de ani și contextul istoric al Zonei Construite Protejate Armenească.