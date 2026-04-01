Casele de marcat se digitalizează de la 1 noiembrie. Ce se schimbă concret pentru clienți și comercianți

Guvernul vrea să modernizeze casele de marcat din magazine, restaurante și toate locurile unde primești bon fiscal. Schimbările intră în vigoare la 1 noiembrie 2026, potrivit unui anunț făcut miercuri de Ministerul Finanțelor.

Ce se schimbă concret pentru clienți

Bonul fiscal va arăta diferit — va avea un cod QR pe el, pe care îl poți scana pentru a verifica tranzacția. Dacă plătești cu cardul, comerciantul nu mai e obligat să îți printeze bonul — ți-l poate trimite electronic, dacă ceri.

În fiecare joi dimineața jurnalistul Dan Popa trimite newsletterul Economix. Dacă ești pasionat de economie, finanțe personale sau comportamentale. poți să te abonezi aici la newsletterul EconoMix.

Ce se schimbă pentru firme:

Casele de marcat vor trimite automat datele către ANAF — similar cu cum funcționează deja e-Factura. Practic, fiscul va ști în timp real ce vânzări fac comercianții, fără să mai fie nevoie de controale fizice la fel de frecvente. Dosarele cu rapoarte fiscale nu mai trebuie păstrate 10 ani, ci doar 5.

De ce contează:

România are o problemă cronică cu evaziunea fiscală la casele de marcat — bonurile „uitate” sau nedatate sunt un mecanism clasic prin care TVA-ul dispare. Conectarea caselor de marcat la ANAF în timp real e o măsură care există deja în țări precum Italia sau Croația și a dus acolo la creșteri semnificative ale încasărilor fiscale.

Ce nu spune comunicatul:

Această reformă era anunțată de ani de zile și că implementarea ei a tot fost amânată. Multe firme mici vor trebui să își schimbe sau să își actualizeze casele de marcat, ceea ce implică costuri. Și că succesul depinde în mare parte de cât de bine va funcționa infrastructura IT a ANAF .