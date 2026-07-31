Cât a plătit Agenția de Cadastru pentru mentenanța aplicațiilor care nu au rezistat hackerilor

Sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) încă nu și-au revenit după atacul cibernetic din 14 iulie. În ultimii ani, instituția a cheltuit zeci de milioane de lei pentru securitatea lor, dezvăluie vineri Public Record, care prezintă companiile care au câștigat contractele.

Atacul cibernetic asupra Agenției de Cadastru, „cel mai grav incident tehnic din istoria instituției”, a blocat aplicația e-Terra, sistemul informatic esențial al cadastrului și cărții funciare, și a generat blocaje pe piața tranzacțiilor imobiliare.

Incidentul a fost identificat ca fiind un atac cibernetic de tip ransomware, în urma căruia atacatorii au criptat şi şters o parte din infrastructura de virtualizare a agenției.

Potrivit Public Record, ANCPI a plătit în ultimi 8 ani 68 de milioane de lei pentru mentenanța sistemelor informatice. Jurnaliștii au identificat trei contracte de mentenanță, încă în vigoare, pentru trei aplicații ANCPI.

O parte dintre contracte au vizat întreținerea aplicației e-Terra. Contractul a fost atribuit prin licitație în 2023 către Wing Leading Edge SRL, cu o valoare de peste 11,6 milioane de lei. Conform contractului, firma trebuie să monitorizeze permanent baza de date, funcționarea sistemului, serverele, update-urile de securitate, să intervină în cazul incidentelor, să ofere suport tehnic și să testeze securitatea sistemului.

Compania nu a dorit să comenteze când a testat ultima dată securitatea sistemului eTerra, „din respect pentru obligațiile contractuale de confidențialitate și pentru bunele practici în domeniul securității cibernetice”.

Pe lângă contractul pentru e-Terra, și alte aplicații ale ANCPI – GIS și RENNS – au beneficiat de contracte de mentenanță, în valoarea de peste 20 de milioane de lei, acordate în 2023 către firmele Esri Romania SRL, respectiv Intergraph Computer Services SRL

În afara contractelor actuale, ANCPI a cheltuit alte 35 de milioane de lei pentru mentenanță.

Materialul integral, pe Public Record.