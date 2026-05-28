Cât au ajuns să coste apartamentele în luna mai în București și în alte orașe din țară | Analiză Storia

Apartamentele vechi din București sunt cu 520 euro/mp mai scumpe decât cele noi

Amplasarea, accesul la infrastructură și diferențele de prezentare a prețurilor explică variațiile

În prezent, apartamentele vechi sunt de trei ori mai căutate decât cele noi

În luna mai 2026, diferențele dintre apartamentele vechi și cele noi variază semnificativ de la un oraș la altul, de la -9% în Oradea, până la +26% în București. În Capitală, locuințele vechi sunt cu 520 euro/mp mai scumpe decât cele noi (2.535 euro/mp vs. 2.015 euro/mp), iar diferențe similare, de 149 euro/mp, se regăsesc și în Iași (2.034 euro/mp vs. 1.885 euro/mp). În același timp, în orașe precum Oradea și Timișoara, apartamentele noi depășesc prețurile celor vechi, cu diferențe de 183 euro/mp, respectiv 105 euro/mp, conform prețurilor medii solicitate pentru apartamentele cu 1-3 camere, în anunțurile publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România.

Pe segmentul apartamentelor noi, cele mai mari creșteri procentuale ale prețurilor, de la un an la altul, s-au înregistrat în Constanța, Timișoara și Craiova (12%). Pentru apartamentele vechi, creșterile anuale cele mai ridicate au fost de 15% în Craiova, 14% în București și 12% în Timișoara. Față de luna precedentă, prețurile au rămas în mare parte stabile, atât la locuințele noi, cât și la cele vechi.

„Vedem tot mai des situații în care apartamentele vechi ajung la prețuri similare sau chiar mai ridicate decât cele noi, însă, de cele mai multe ori, explicația ține de locație. Locuințele vechi sunt, în general, mai centrale și mai bine conectate la infrastructura orașului: transport, școli, servicii, iar acest lucru contează foarte mult în decizia de cumpărare. În același cartier, de regulă, locuințele noi rămân mai scumpe, însă, în anumite orașe, comparațiile pot arăta că apartamentele vechi sunt mai scumpe. Pe fondul acestor factori, interesul pentru locuințele vechi rămâne ridicat, în special în zonele bine poziționate, acest lucru fiind vizibil în orașe precum București, Brașov sau Timișoara, unde apartamentele vechi sunt semnificativ mai căutate decât cele noi. În același timp, în orașe precum Cluj-Napoca, Iași sau Sibiu, interesul pentru cele două segmente este mai apropiat. De altfel, dacă acum un an apartamentele vechi generau de aproximativ două ori mai multe căutări decât cele noi, în prezent diferența a crescut, astfel că apartamentele vechi sunt căutate de aproximativ trei ori mai mult decât cele noi. Acest interes a fost amplificat și de schimbările fiscale din ultima perioadă, inclusiv majorarea TVA, care au avut un impact mai vizibil asupra segmentului locuințelor noi”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

Pentru a afla valoarea aproximativă a apartamentelor de vânzare în funcție de tipul locuinței, am luat în calcul suprafețele minime legale pentru garsoniere și apartamentele cu două și trei camere, așa cum sunt menționate în Anexa 1 a Legii 114 din 11 octombrie 1996, cunoscută și drept „Legea locuinței”. Mai exact, suprafața minimă legală este de 37 de metri pătrați utili pentru o garsonieră, 52 de metri pătrați pentru un apartament cu două camere și 66 de metri pătrați pentru un apartament cu trei camere.

Care sunt prețurile apartamentelor de vânzare în principalele orașe din țară

BUCUREȘTI

Capitala continuă să înregistreze cele mai mari diferențe între apartamentele vechi și cele noi. În luna mai 2026, prețul mediu solicitat a fost de 2.015 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 9% mai mult față de luna mai 2025 și cu 1% peste nivelul din aprilie 2026. În cazul apartamentelor vechi, prețul mediu a fost de 2.535 euro/mp, în creștere cu 14% de la un an la altul și cu 2% față de luna anterioară.

Astfel, o garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 74.568 euro, în timp ce una veche ajunge la 93.795 euro. Pentru un apartament cu două camere, prețul este de 104.799 euro (nou) și 131.820 euro (vechi), iar pentru trei camere, 133.014 euro (nou) și 167.310 euro (vechi).

BRAȘOV

În Brașov, prețul mediu solicitat în mai 2026 a fost de 2.295 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 4% mai mult față de mai 2025 și cu 1% sub nivelul din aprilie, în timp ce apartamentele vechi au avut un preț mediu de 2.383 euro/mp, în creștere cu 8% de la un an la altul și cu 2% față de luna anterioară. Diferențele dintre cele două segmente rămân reduse.

Raportat la suprafețele minime legale, o garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 84.920 euro, iar una veche 88.171 euro. Pentru un apartament cu două camere, prețul este de 119.347 euro (nou) și 123.916 euro (vechi), iar pentru trei camere, 151.479 euro (nou) și 157.278 euro (vechi).

CLUJ-NAPOCA

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară. În mai 2026, prețul mediu solicitat a fost de 3.310 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 6% mai mult față de aceeași lună a anului trecut și la un nivel similar cu luna anterioară, respectiv 3.317 euro/mp pentru apartamentele vechi, în creștere cu 6% de la un an la altul.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 122.458 euro, iar una veche 122.729 euro. Pentru două camere, prețul este de 172.103 euro (nou) și 172.484 euro (vechi), iar pentru trei camere, 218.439 euro (nou) și 218.922 euro (vechi).

CONSTANȚA

În Constanța, prețul mediu solicitat în luna mai 2026 a fost de 2.141 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 12% mai mult față de mai 2025 și cu 2% peste nivelul din aprilie, în timp ce apartamentele vechi au ajuns la 2.146 euro/mp, în creștere cu 9% de la un an la altul și cu 3% față de luna anterioară. Diferențele sunt minime între cele două segmente.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 79.216 euro, iar una veche 79.402 euro. Pentru două camere, prețul este de 111.331 euro (nou) și 111.592 euro (vechi), iar pentru trei camere, 141.305 euro (nou) și 141.636 euro (vechi).

CRAIOVA

În Craiova, apartamentele noi au avut în mai 2026 un preț mediu de 2.147 euro/mp, cu 12% mai mult față de mai 2025 și la un nivel similar cu luna anterioară, în timp ce apartamentele vechi au ajuns la 2.131 euro/mp, în creștere cu 15% de la un an la altul și cu 1% față de aprilie 2026.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 79.449 euro, iar una veche 78.847 euro. Pentru două camere, prețul este de 111.658 euro (nou) și 110.812 euro (vechi), iar pentru trei camere, 141.720 euro (nou) și 140.646 euro (vechi).

IAȘI

În Iași, prețul mediu solicitat în mai 2026 a fost de 1.885 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 10% mai mult față de mai 2025 și cu 1% sub nivelul lunii anterioare, în timp ce apartamentele vechi au ajuns la 2.034 euro/mp, în creștere cu 6% de la un an la altul.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 69.745 euro, iar una veche 75.258 euro. Pentru două camere, prețul este de 98.021 euro (nou) și 105.768 euro (vechi), iar pentru trei camere, 124.411 euro (nou) și 134.244 euro (vechi).

ORADEA

În Oradea, apartamentele noi au avut în mai 2026 un preț mediu de 2.071 euro/mp, cu 11% mai mult față de mai 2025 și la un nivel similar cu luna anterioară, iar cele vechi 1.888 euro/mp, în creștere cu 8% de la un an la altul.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 76.617 euro, iar una veche 69.856 euro. Pentru două camere, prețul este de 107.677 euro (nou) și 98.176 euro (vechi), iar pentru trei camere, 136.668 euro (nou) și 124.608 euro (vechi).

SIBIU

În Sibiu, prețul mediu solicitat în mai 2026 a fost de 2.011 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 9% mai mult față de mai 2025 și cu 1% peste nivelul lunii anterioare, în timp ce apartamentele vechi au ajuns la 2.009 euro/mp, în creștere cu 8% de la un an la altul.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 74.407 euro, iar una veche 74.333 euro. Pentru două camere, prețul este de 104.572 euro (nou) și 104.468 euro (vechi), iar pentru trei camere, 132.726 euro (nou) și 132.594 euro (vechi).

TIMIȘOARA

În Timișoara, apartamentele noi au avut în mai 2026 un preț mediu de 2.095 euro/mp, cu 12% mai mult față de mai 2025 și la un nivel similar cu luna anterioară, iar cele vechi 1.990 euro/mp, în creștere cu 12% de la un an la altul și cu 1% față de luna precedentă.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 77.510 euro, iar una veche 73.630 euro. Pentru două camere, prețul este de 108.933 euro (nou) și 103.480 euro (vechi), iar pentru trei camere, 138.261 euro (nou) și 131.340 euro (vechi).

Analiza Storia arată că, în mai 2026, piața rezidențială din România rămâne activă, cu creșteri vizibile de la un an la altul în majoritatea marilor orașe. În același timp, diferențele dintre apartamentele noi și cele vechi reflectă particularități locale legate de poziționare, acces la infrastructură și modul de prezentare a prețurilor, inclusiv în contextul schimbărilor fiscale recente.

