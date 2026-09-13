Cât costă, de fapt, să fii sărac?

Răspunsul sincer nu este „mai puțin”, ci „mai mult, la aproape fiecare capitol al bugetului”. Economiștii au un termen pentru acest fenomen: „prima de sărăcie” (sau costul suplimentar al sărăciei). În SUA, studiile estimează o „primă a sărăciei” de aproximativ 4.350–12.600 de dolari pe an pentru o gospodărie cu venituri mici din SUA față de una de clasă mijlocie, din cauza unor prețuri, comisioane, dobânzi și costuri de timp mai mari.

Mecanismul este simplu: oricine nu dispune de o plasă de siguranță (economii, garanții, un istoric de creditare impecabil) ajunge să plătească mai mult tocmai pentru lichiditățile de care are cea mai mare nevoie.

Cel mai grăitor exemplu se regăsește pe piața creditelor rapide din România. Instituțiile financiare nebancare (IFN-uri) pot percepe legal dobânzi de până la 1% pe zi pentru împrumuturi sub pragul de aproximativ 1.000 de euro – ceea ce, prin capitalizare, se traduce într-o rată anuală de sute de procente. Din 2024, există o limită maximă: costul total nu poate depăși dublul sumei împrumutate. Aceasta pare o măsură solidă de protecție, până când realizezi ce implică ea: legea a trebuit să intervină deoarece, anterior, debitorii ajungeau adesea să ramburseze de peste patru ori suma împrumutată – un credit de aproximativ 200 de euro se transforma într-o datorie de circa 900 de euro. Nu din cauza lipsei de educație financiară, ci pentru că, în fața unei facturi scadente sau a unei urgențe medicale, nu exista nicio altă opțiune.

Alimentația este un alt exemplu clar: cercetările arată că o dietă sănătoasă costă cu aproximativ 1,50 USD mai mult pe persoană pe zi decât una nesănătoasă – adică aproximativ 45 USD pe lună sau peste 500 USD pe an pentru o persoană.

Un model mental util este „teoria cizmelor” a lui Vimes: o persoană săracă cumpără cizme de 50 USD care țin un sezon; o persoană bogată cumpără cizme de 100 USD care țin ani de zile. În timp, persoana săracă cheltuie mai mult și tot are picioarele ude.

Acesta este paradoxul fundamental: sărăcia nu înseamnă doar mai puțini bani, ci și un preț mai mare pentru banii înșiși. O persoană cu un istoric de creditare bun și un salariu stabil se împrumută de la bancă la o dobândă anuală efectivă (DAE) de o singură cifră.

Cineva care nu beneficiază de această plasă de siguranță – un pensionar cu venituri fixe mici, o persoană plătită „la negru” sau oricine nu are un cont curent activ – plătește de zeci de ori mai mult pentru exact aceeași sumă. Este genul de acumulare a costurilor care nu generează bogăție, ci o distruge definitiv.

Iar mecanismul nu se limitează la credite. Aceeași logică se aplică achizițiilor în cantități mici (întotdeauna mai scumpe pe unitate decât cumpărăturile în cantități mari, pe care și le permit doar gospodăriile cu resurse financiare), penalităților pentru plata cu întârziere a facturilor (în cazul celor care nu au o rezervă pentru a compensa decalajele temporale) sau ofertelor promoționale care necesită plata integrală în avans – bani pe care persoanele sărace, prin definiție, nu îi au disponibili imediat.

Concluzia inconfortabilă: sărăcia nu se rezumă doar la soldul din contul bancar. Este o taxă recurentă, în mare parte invizibilă – percepută, fără excepție, exact acelor oameni care își permit cel mai puțin să o plătească.