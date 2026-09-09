Cât costă noile iPhone 18 Pro și Pro Max. Apple a prezentat modelele și promite că s-au făcut „progrese în zonele care contează cel mai mult”

Apple a prezentat miercuri noile modele iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, susținând că s-au făcut „salturi uriașe pentru a crea cel mai bun iPhone Pro” realizat vreodată.

Compania americană a declarat, într-un comunicat de presă, că noile modele oferă cel mai avansat sistem de camere Pro disponibil pe un iPhone, precum și salturi majore în ceea ce privește autonomia bateriei și performanța.

Noua cameră principală Fusion, de 48 MP, care dispune acum de diafragmă variabilă, oferă un nivel de control creativ care nu era posibil până acum, iar noile controale Pro le permit utilizatorilor să își personalizeze experiența în aplicația Cameră, spun cei de la Apple.

Ambele modele dispun de un Dynamic Island mai mic și mai util.

Potrivit Apple, iPhone 18 Pro Max aduce cea mai mare creștere a autonomiei bateriei din istoria iPhone, datorită progreselor realizate la nivelul cipurilor Apple și unei baterii de capacitate mai mare.

Cât costă noile iPhone 18 Pro și Pro Max

iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max sunt disponibile în patru culori: negru, argintiu, Glacier și un nou finisaj Burgundy.

Precomenzile încep sâmbătă, 12 septembrie, iar modelele vor fi disponibile de vineri, 18 septembrie, a precizat Apple.

Prețurile noilor modele vor începe de la 1.200 de dolari pentru Pro, respectiv de la 1.300 de dolari pentru Pro Max – în ambele cazuri cu 100 de dolari mai mult decât modelele de anul trecut, potrivit News.ro.

Modelele iPhone 18 Pro și Pro Max au fost lansate miercuri, 9 septembrie 2026. Sursa foto: Apple

„Cu iPhone 18 Pro, am făcut progrese în zonele care contează cel mai mult pentru utilizatorii noștri: camera, performanța, bateria și inteligența. Și nu ne-am limitat la îmbunătățiri incrementale în aceste domenii — am făcut salturi uriașe înainte pentru a crea cel mai bun iPhone Pro pe care l-am realizat vreodată”, a declarat Greg Joswiak, vicepreședinte senior Apple Worldwide Marketing.

„iPhone 18 Pro face ca oricine să poată realiza cu ușurință fotografii și videoclipuri spectaculoase folosind diafragma variabilă, oferind în același timp mai multă versatilitate pentru creatori și mai mult control pentru profesioniști. Împreună cu îmbunătățirile semnificative aduse Stilurilor fotografice și cu puternicelor funcții video, iPhone 18 Pro deschide modalități complet noi prin care utilizatorii se pot exprima”, a adăugat acesta.

Bateria are o autonomie „incredibilă”, spune Apple

Conform Appel, modelele disponibile exclusiv cu eSIM oferă până la 36 de ore de redare video pe iPhone 18 Pro și până la 45 de ore de redare video pe iPhone 18 Pro Max. iPhone 18 Pro se poate încărca, de asemenea, până la 50% în aproximativ 15 minute sau poate ajunge la 50% prin încărcare wireless în 30 de minute.

Pe iPhone 18 Pro Max, cinci minute de încărcare prin cablu oferă aproximativ șapte ore de redare video, iar, pe baza unui nou model de calcul al consumului bateriei, care utilizează date din condiții reale de utilizare, telefonul oferă până la 30 de ore de utilizare la o încărcare completă.