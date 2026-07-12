Cât valorează acum 1.000 de dolari investiți în acțiunile SpaceX ale lui Musk, după o lună pe bursă

Prima lună de tranzacționare a acțiunilor SpaceX pe bursă a adus rezultate diferite pentru investitori, în funcție de momentul în care au cumpărat titlurile companiei aerospațiale, potrivit publicației economice Finbold.

Investitorii care au cumpărat acțiuni SpaceX (NASDAQ: SPCX) la prețul ofertei publice inițiale în urmă cu o lună au înregistrat un câștig, în ciuda volatilității de la debutul companiei pe piață.

O investiție de 1.000 de dolari realizată la prețul de listare de 135 de dolari pe acțiune, pe 11 iunie 2026, ar valora acum aproximativ 1.076 de dolari, reprezentând un câștig de 7,6%, pe baza prețului de închidere de 145,30 dolari.

Acțiunile s-au deschis la un preț de aproape 150 de dolari și au încheiat prima zi de tranzacționare la aproximativ 161 de dolari, ridicând capitalizarea de piață a companiei peste 2 trilioane de dolari.

În sesiunile următoare, titlurile au atins un maxim de aproape 225 de dolari, înainte de a scădea din cauza operațiunilor de realizare a profiturilor.

În ciuda scăderii, acțiunile rămân peste prețul de pornire, lăsând primii investitori pe profit. Totuși, cei care au cumpărat acțiuni SpaceX la închiderea primei zile de tranzacționare au înregistrat o evoluție diferită.

O investiție de 1.000 de dolari realizată la prețul de închidere din prima zi, de aproximativ 161 de dolari, ar valora acum circa 902 dolari, reprezentând o scădere de aproape 10%.

Ce oportunități, dar și riscuri există

Interesul investitorilor pentru SpaceX este legat de mai mulți factori de creștere. Compania domină piața lansărilor comerciale prin programul de rachete Falcon și își extinde afacerea de internet prin satelit Starlink, care a devenit o sursă de venituri.

De asemenea, investitorii urmăresc evoluția Starship, nava spațială reutilizabilă concepută pentru a reduce costurile de lansare și pentru a susține misiunile spre Lună și Marte. Alte așteptări de creștere sunt legate de proiecte de infrastructură în inteligență artificială și de comunicații spațiale.

Totuși, aceste oportunități implică riscuri. SpaceX investește în tehnologii de nouă generație, iar întârzierile în programe ar putea afecta performanțele viitoare.

Prima lună pe bursă a arătat cât de repede se poate schimba încrederea investitorilor când așteptările sunt ridicate.

Compania urmează să prezinte primele rezultate financiare în acest an, iar investitorii vor căuta dovezi că SpaceX poate susține evaluarea sa de mai multe trilioane de dolari.