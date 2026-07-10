Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, eliberat condiționat 

Contestația DNA împotriva eliberării condiționate a fostului primar Cătălin Cherecheș a fost respinsă definitiv de Tribunalul Maramureș, transmit Digi24 și G4Media.

Cătălin Cherecheș se află în penitenciar din martie 2024, când a fost extrădat din Germania, unde a fugit înainte de pronunțarea sentinței definitive a instanței, de condamnare la 5 ani de închisoare pentru luare de mită.

Până la data depunerii cererii în instanță, Cherecheș executat în total 1332 zile închisoare (din care a executat 799 zile închisoare, arest preventiv/arest la domiciliu 353 zile, 12 zile considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea pedepsei în condiţii necorespunzătoare și 268 zile ca urmare a activităților lucrative) din cele 1826, potrivit hotărârii Judecătoriei Baia Mare, care a admis, în primă instanță cererea.

Pedeapsa lui Cătălin Cherecheș expira în 2028.