Cătălin Predoiu a demisionat din conducerea PNL

Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, iar documentul a fost depus la sediul partidului au declarat pentru HotNews surse din partid. Predoiu face parte din grupul liberalilor anti-Bolojan care îl susțin pe Adrian Veștea, numele său fiind vehiculat pe lista miniștrilor.

Predoiu este prim-vicepreședinte al PNL din 2014.

Predoiu nu a demisionat însă și din PNL, au declarat pentru HotNews aceleași surse.

Cătălin Predoiu, ministru interimar la Interne, și-a anunțat demisia de la conducerea PNL în ședința Biroului Permanent al PNL, care a început la ora 16.00 și are loc în format online.

Cătălin Predoiu face parte din grupul liberalilor anti-Bolojan care îl susțin pe Adrian Veștea, pe care Nicușor Dan l-e desemnat duminică premier. „E nevoie urgentă de guvern, iar în opoziție putem merge și peste un an, după ce redresăm situația”, a spus luni Cătălin Predoiu, în prima sa reacție după desemnarea lui Adrian Veștea să formeze un guvern.

Cătălin Predoiu susține că soluția ieșirii „din impasul politic” este instalarea unui guvern Veștea și refacerea Coaliției cu un termen-limită precis, până în iunie 2027.

Mare parte din liberalii din gruparea anti-Bolojan lipsesc de la ședința convocată pentru excluderea lui Veștea din PNL

Majoritatea liberalilor din grupul anti-Bolojan lipsesc de la ședința convocată de Ilie Bolojan. printre absenți se numără Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Nicoleta Paulic și Toma Petcu.

Biroul Permanent Național al PNL s-a reunit pentru convocarea Consiliului Național, în vederea excluderii lui Adrian Veștea din partid. În urma votului de luni al liderilor PNL, Adrian Veștea ar fi trebuit să-și depună mandatul, pentru a nu fi exclus din partid. Cum premierul desemnat a spus că va merge până la capăt, liberalii au anunțat că Veștea, vicepreședinte al formațiunii, se află în afara partidului.

Astăzi, Biroul Politic Național face primii pași pentru oficializarea deciziei – convocarea Consiliului Național. Următorul pas: un congres extraordinar al PNL, conform procedurii partidului.

O variantă înaintată, potrivit surselor HotNews, a fost că acest congres să aibă loc duminică. Însă, alte voci din partid propun ca această întâlnire în format extins a PNL să aibă loc după votul de învestire din Parlament, astfel încât să poată fi decisă și excluderea liberalilor care l-au votat pe Adrian Veștea.

Liderii PNL invocă o prevedere a articolului 26 din statutul PNL, pentru a justifica decizia de excludere a lui Adrian Veștea.

Surse politice spun că dacă se va decide convocarea unui congres extraordinar al partidului, atunci Adrian Veștea își va candidatura pentru funcția de președinte al PNL, pentru a-l înlocui pe Bolojan.

Cine este Cătălin Predoiu

Cătălin Predoiu, în vârstă de 57 de ani, este de profesie avocat, cu studii absolvite la Universitatea din București și un stagiu de specializare în Franța.

Cariera politică și-a început-o în iulie 2013, când s-a înscris în Partidul Democrat-Liberal, partid care a fuzionat cu PNL în 2014. În acel an, Cătălin Predoiu devine prim-vicepreședinte PNL până în 2017 și președinte PNL București.

La alegerile prezidențiale din 2014, a fost desemnat drept candidat pentru funcția de premier al Alianței Creștin Liberale, iar candidat la președinție a fost Klaus Iohannis. După ce Iohannis a câștigat primul mandat, Predoiu nu a mai fost numit premier.

Ministru în șase guverne la rând

Cătălin Predoiu a fost de mai multe ori ministru al Justiției:

februarie – noiembrie 2008 în Guvernul Tăriceanu;

decembrie 2008 – octombrie 2009 și decembrie 2009 – februarie 2012 în Guvernele Boc;

februarie – mai 2012 în Guvernul Ungureanu;

noiembrie 2019 – decembrie 2020 în Guvernul Orban;

noiembrie 2021-iunie 2023.

A fost și ministru interimar de Externe în anul 2009.

Predoiu a rămas în guvern și după plecarea lui Nicolae Ciucă, iar în primul mandat de premier al lui Ciolacu el a fost vicepremier și ministru de Interne. A rămas pe aceleași funcții în Guvernul Ciolacu 2, dar și în Guvernul Bolojan, demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR.