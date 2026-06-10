Catastrofă aviatică în Kashmir. Nu există supraviețuitori după prăbușirea unui elicopter militar

Un elicopter Mi-17 al armatei pakistaneze s-a prăbuşit miercuri în partea controlată de Pakistan a regiunii Kashmir; toţi cei aflaţi la bord şi-au pierdut viaţa, informează DPA şi AFP, citate de Agerpres.

Aeronava a suferit o defecţiune tehnică imediat după decolare, în oraşul Muzaffarabad, capitala Kashmirului pakistanez, arată un comunicat al forţelor armate care nu precizează câţi oameni se aflau în elicopter; elicopterele de tipul respectiv – un model sovietic – pot transporta 36 de soldaţi cu echipamentul complet, menţionează dpa.

Incidentul a avut loc în contextul protestelor violente declanşate duminică în principalele oraşe din regiune, în cursul cărora s-au raportat 14 morţi. Forţele de securitate intervin împotriva unui număr tot mai mare de demonstranţi.

Manifestaţiile au fost provocate de interzicerea unei mişcări politice locale desemnate vineri de autorităţi ca grupare teroristă.

Militarii au desfăşurat elicoptere pentru monitorizarea protestelor la Muzaffarabad şi în alte zone, însă nu este clar dacă elicopterul prăbuşit participa la o astfel de operaţiune.

Regiunea himalayană Kashmir, cu populaţie majoritar musulmană, este revendicată atât de Pakistan, cât şi de India; ambele puteri nucleare controlează câte o parte din teritoriul respectiv. De la sfârşitul dominaţiei coloniale britanice, în 1947, cele două părţi s-au confruntat militar în Kashmir de mai multe ori.