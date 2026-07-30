Câte persoane pot fi vizate de amendamentul PSD la noua lege ANI

Aproximativ 100 de persoane, demnitari sau funcționari, ar fi afectate de amendamentul PSD , care prevede că persoanele declarate definitiv incompatibile sau în conflict de interese, înainte de a intra în vigoare noua lege ANI, își vor pierde mandatele, susțin surse din Agenția Națională de Integritate, pentru HotNews.

„Din aproximativ 400 de persoane aflate în interdicție, peste 100 de persoane exercită un mandat/funcție (nu doar demnitari)”, au declarat sursele citate.

Asta înseamnă că peste 100 de persoane își vor pierde mandatele sau funcțiile dacă legea va fi adoptată în forma actuală.

Ce s-a întâmplat în comisie

Modificarea legilor ANI este jalon în PNRR și valorează 770 de milioane de euro. Proiectul a fost miercuri adoptat de Camera Deputaților, iar astăzi urmează să fie dezbătut și în plenul Senatului, for decizional.

În ședința comisiei juridice de la Senat, Ion Cristinel Rujan a propus un amendament la lege, care prevede că persoanele declarate incompatibile sau în conflict de interese de către ANI, confirmată prin decizie definitivă, chiar și înainte de intrarea în vigoare a legii, își vor pierde mandatul.

„Persoanelor față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezenței legi le încetează de drept funcția sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, arată amendamentul.

PNL și USR vorbesc despre riscul de neconstituționalitate

În timpul dezbaterilor, senatorii PNL și USR au explicat că această prevedere face legea să fie neconstituțională și riscă astfel pierderea banilor din PNRR.

„Riscăm să pierdem jalonul, pentru că riscă să fie retrimis în Parlament sau atacat la CCR. E o problemă de retroactivitate a legii, de constituționalitate”, a spus liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu.

Pe de altă parte, senatorul PSD Robert Cazanciuc a spus că în dezbatere problema s-a pus din „perspectivă politică, dar din perspectiva legii cum se pune problema că o persoană găsită vinovată să își mai păstreze mandatul?”.

USR lasă legea în decizia lui Nicușor Dan

Dacă legea va trece de votul Senatului în forma asta, poate ajunge la CCR în două feluri:

printr-o sesizare formulată de minimum 50 de deputați sau 25 de senatori

la sesizarea președintelui.

Surse din USR au declarat pentru HotNews că partidul nu va formula o sesizare la CCR, chiar dacă liderul USR Dominic Fritz a anunțat, la câteva momente după votul din comisie, că o astfel de sesizare va exista.

Președintele Nicușor Dan poate, de asemenea, să retrimită legea în Parlament pentru modificări, înainte de a sesiza Curtea. Fritz a declarat că știe „că pentru președinte constituționalitatea legilor e importantă” și că e „ferm convins că și pentru el va fi o problemă dacă va fi prevăzut un lucru atât de neconstituțional”.