Câți adolescenți încă sunt pe rețelele sociale din Australia după interdicția pentru cei sub 16 ani

Peste 8 din 10 adolescenți australieni continuau să utilizeze rețelele sociale la trei luni după ce a intrat în vigoare interdicția impusă de guvern asupra accesului la aceste platforme pentru minorii sub 16 ani, deoarece companiile din domeniul tehnologiei nu au reușit să implementeze verificări eficiente ale vârstei, a constatat autoritatea de reglementare a internetului din țară, potrivit Reuters.

Într-un studiu publicat vineri, eSafety a constatat, de asemenea, că majoritatea copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani foloseau rețelele sociale la fel de frecvent în luna martie ca și înainte de intrarea în vigoare a interdicției, pe 10 decembrie anul trecut, în timp ce gradul de conștientizare al părinților cu privire la obiceiurile acestora a scăzut.

Utilizarea în continuare a rețelelor sociale de către copii a avut loc chiar și în contextul în care procentul celor care dețineau conturi a scăzut de la 52% la 42%, cu reduceri „semnificative din punct de vedere statistic” în special pe YouTube, Snapchat și TikTok.

Au reușit să-și păstreze conturile sau să-și creeze altele noi

„Majoritatea tinerilor sub 16 ani care dețineau conturi pe rețelele sociale înainte de intrarea în vigoare a interdicției au reușit fie să le păstreze, fie să-și creeze altele noi după trei luni, eșecul platformelor de socializare de a implementa măsuri eficiente de verificare a vârstei fiind invocat ca motiv principal”, a afirmat eSafety într-un comunicat.

Australia a introdus prima interdicție de acest gen din lume din cauza îngrijorărilor legate de impactul rețelelor sociale asupra sănătății mentale și fizice a copiilor și tinerilor. Punerea în aplicare a acesteia este urmărită cu atenție de multe țări care, de atunci, au încercat să introducă propriile restricții.

Înainte de interdicție, aproape 86% dintre copii declarau că sunt pe cel puțin o platformă cu restricții de vârstă. Trei luni mai târziu, această cifră a era de peste 81%, se arată în raport.

Aproximativ 58% dintre adolescenți au afirmat că folosesc rețelele sociale zilnic sau mai des, o scădere nesemnificativă față de aproximativ 60% înainte de interdicție, se arată în raport.

Raportul a evidențiat schimbări minime în ceea ce privește „sportul și activitatea fizică, artele și muzica, petrecerea timpului cu prietenii și familia, precum și participarea la evenimente comunitare”.

Autoritățile vor dubla amenzile

Aproximativ jumătate dintre copiii care și-au păstrat conturile au declarat că platformele nu le-au verificat vârsta, acesta fiind motivul cel mai frecvent pentru care au putut rămâne pe aceste servicii.

Alții au afirmat că în conturile lor figurau ca având vârsta de 16 ani sau mai mult sau că sistemele de verificare a vârstei stabiliseră în mod eronat că erau mai mari.

Constatările au corespuns, în linii mari, datelor instantanee publicate de eSafety la sfârșitul lunii martie.

După actualizarea din martie, eSafety a anunțat că investighează posibile încălcări ale regulilor de către cinci platforme: Facebook și Instagram ale Meta, Snapchat, TikTok și YouTube al Google.

Guvernul a anunțat în iunie că va dubla amenda maximă aplicabilă firmelor din domeniul tehnologiei care nu respectă interdicția și că va consolida competențele eSafety în materie de colectare a informațiilor.

„Deși eSafety a observat unele îmbunătățiri din partea industriei de la actualizarea din martie privind vârsta minimă pentru rețelele sociale, persistă îngrijorări cu privire la respectarea normelor de către cele cinci platforme menționate la acel moment”, a declarat autoritatea de reglementare.