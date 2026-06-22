Câți bani a făcut Laura Giurcanu în 2025. Profitul influenceriței a scăzut considerabil anul trecut

Firma la care este asociată unică influencerița a avut un profit considerabil mai mic anul trecut decât în 2024, scrie site-ul Economica.

Potrivit sursei citate, Laura Giurcanu, care este urmărită de peste 840.000 de oameni pe Instagram, de peste 270.000 de oameni pe Facebook şi de peste 300.000 de persoane pe Tik Tok, a avut anul trecut o cifră de afaceri netă de 1,2 milioane de lei în anul 2025. Mai mică cu 14% decât în 2024.

Și profitul a fost mai mic, cu aproape 40% – adică 674.000 de lei, echivalentul a ceva mai mult de 130.000 de euro.

Firma Laurei Giurcanu a avut un singur salariat.