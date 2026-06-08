Câți bani a încasat Statul la două luni de la lansarea portalului e-Licitații al ANAF

Ministerul Finanțelor a anunțat luni primele rezultate ale platformei e-Licitații ANAF , lansată la 30 martie.

În puțin peste două luni de la lansare, platforma e-Licitații ANAF a generat încasări directe de 15,3 milioane de lei din licitații online. În plus, statul a mai recuperat peste 3 milioane de lei după ce contribuabilii și-au achitat datoriile pentru a evita valorificarea bunurilor, arată un comunicat transmis luni de Finanțe.

În total de la lansare până în prezent, au fost adjudecate 78 de licitații , cu prețuri finale cu 17% mai mari , în medie, față de prețurile de pornire.

„e-Licitații ANAF arată foarte concret ce poate însemna digitalizarea: bani recuperați mai rapid la buget, transparență mai mare și acces mai larg pentru cetățeni.

Totodată, faptul că în 17 cazuri contribuabilii și-au achitat integral datoriile după publicarea bunurilor confirmă un lucru important: procedurile vizibile și clare cresc conformarea.

ANAF trebuie să continue această direcție: mai puțină birocrație, mai multă transparență și instrumente digitale care susțin colectarea corectă ”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Platforma a avut și un nivel ridicat de interes public:

15.311.971 lei încasați din licitații online;

peste 3 milioane de lei încasați prin conformare voluntară;

78 de licitații adjudecate;

17 licitații anulate după plata integrală a obligațiilor fiscale;

prețuri de adjudecare cu 17% mai mari , în medie, față de prețul de pornire;

1.727.885 de vizitatori unici ;

70.009.885 de accesări ale platformei.

Platforma e-Licitații ANAF permite participarea persoanelor interesate, indiferent de localitate. Prin creșterea vizibilității și a concurenței între participanți, statul obține prețuri mai bune, iar procedurile devin mai transparente, spun reprezentanții Finanțelor.

Platforma e-Licitații ANAF face parte din procesul mai amplu de digitalizare a administrației fiscale, prin care Ministerul Finanțelor urmărește să treacă la servicii digitale mai eficiente.