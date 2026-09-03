Câți bani vor câștiga Karlo Muhar și Meriton Korenica la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit ce salarii vor încasa Karlo Muhar (30 de ani) și Meriton Korenica (29 de ani), fotbaliști pe care FCSB îi transferă la finalul perioadei de mercato.

Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că a obținut deja semnătura celor doi. Muhar vine liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, în timp ce gruparea din Gruia va primi o sumă de transfer pentru Korenica.

„Eu cred că sunt vreo 20.000-25.000. Muhar a luat la semnătură și 20.000 pe lună, mi se pare. Și ăla (n.r. – Korenica) mi se pare că are 30.000”, a declarat Becali, conform fanatik.ro.

Finanțatorul FCSB a vorbit și despre pozițiile pe care vor evolua cei doi jucători.

„Vom juca 4-3-3 sau 4-2-3-1, să vedem. O să-l întreb pe Dan Petrescu ce este mai bine: Korenica atacant în stânga sau inter. El spune că e atât de bun că poate juca și 6, dar nu am nevoie de 6 pentru că acolo îl am pe cel mai bun, pe Muhar. Și atunci se pune problema 4-3-3 sau 4-2-3-1, să joace Korenica atacant în stânga”, a mai spus Becali.

Pe lângă Muhar și Korenica, Becali l-ar fi convins și pe atacantul Denis Drăguș să semneze cu gruparea bucureșteană.