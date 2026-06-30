Câți membri are Partidul Comunist din China. PCC aniversează 105 ani de la înființare

Partidul Comunist Chinez (PCC) avea, la sfârșitul anului 2025, 101,28 milioane de membri, cu 1% mai mult decât cu un an înainte, potrivit unei statistici publicate cu ocazia împlinirii a 105 ani de la înființarea sa, relatează EFE și Agerpres.

Conform raportului publicat marți de Departamentul de Organizare al Comitetului Central al PCC, 31,91 milioane sunt femei (31,5%), în timp ce 7,87 milioane aparțin minorităților etnice (7,8%).

Documentul menționează, de asemenea, că 59,76 milioane de membri, adică 59% din total, au studii superioare.

În privința vârstei, cel mai numeros grup rămâne cel al militanților de 61 de ani sau mai mult (29,91 milioane), urmat de cei cu vârste cuprinse între 36 și 40 de ani (12,19 milioane), și cei de 30 de ani sau mai puțin (12,09 milioane).

În 2025 s-au alăturat PPC 2,08 milioane de noi membri, dintre care 1,75 milioane (84%) aveau 35 de ani sau mai puțin.

Formațiunea politică fondată în 1921 și la putere de la proclamarea Republicii Populare Chineze în 1949, își sărbătorește miercuri aniversarea într-un context marcat de o centralizare tot mai mare a puterii în jurul președintelui țării și secretarului general al PCC, Xi Jinping.

Președintele chinez Xi Jinping și alți lideri ai Partidul Comunist Chinez (PCC) asistă la un concert organizat cu ocazia împlinirii a 105 ani de la înființarea PCC, la Beijing. 29 iunie 2026. Credit foto: Xie Huanchi / Xinhua News / Profimedia

Sub conducerea sa, partidul și-a consolidat controlul asupra instituțiilor statului, armatei și sectorului privat într-un proces însoțit de eliminarea în 2018 a limitei constituționale de două mandate pentru funcția de președinte al țării, obținerea unui al treilea mandat de către Xi Jinping ca secretar general al PCC în 2022 și realegerea sa ca președinte al Chinei în 2023.

Xi Jinping, care prezidează și Comisia Militară Centrală, principala structură de conducere a forțelor armate, și-a impus gândirea politică ca ghid ideologic central al partidului, în timp ce PCC a consolidat un model în care autoritatea se concentrează tot mai mult în vârful partidului și în jurul său.

Acest proces a fost însoțit de o campanie intensă de disciplină internă și luptă împotriva corupției care a servit atât pentru curățarea rândurilor, cât și pentru consolidarea conducerii lui Xi Jinping.

Aniversarea vine, de asemenea, într-un moment de provocări, cu o economie care dă semne de încetinire, tensiuni crescânde în relația cu Occidentul și o situație delicată în jurul insulei Taiwan, factori care au determinat partidul să insiste asupra stabilității politice și a disciplinei.