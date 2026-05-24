Căutările pe Google se schimbă pentru totdeauna. Intră în joc „agenții AI” și asta vine la pachet cu un val de modificări și chiar îngrijorare, pentru unii

Timp de peste două decenii, Google Search a funcționat după aceeași logică simplă: scriai câteva cuvinte într-o casetă albă, iar motorul de căutare îți returna o listă de linkuri către site-uri care ar putea conține răspunsul. Acest model a definit felul în care oamenii au navigat pe internet încă de la începutul anilor 2000. Acum, Google spune explicit că această eră se apropie de final.

La conferința anuală Google I/O, compania a prezentat cea mai mare transformare a motorului său de căutare din ultimii 25 de ani.

Ideea centrală este că Google nu mai vrea să fie doar un intermediar care trimite utilizatorii către alte site-uri, ci un spațiu în care răspunsurile, explicațiile și chiar acțiunile se întâmplă direct în interiorul Google Search, cu ajutorul inteligenței artificiale.

Practic, mai puțin Google Search, mai mult chatbot AI.

„Caută pe Google” devine „întreabă AI de la Google”. Dar răspunsul nu e simplu

În loc să primești doar o listă de rezultate, dacă alegi „AI Mode”, Google va genera rezumate, explicații interactive, grafice, widgeturi și chiar „experiențe vizuale construite în timp real” în funcție de întrebarea pusă.

Dacă întrebi, de exemplu, despre găurile negre, Google ar putea să îți afișeze direct o simulare interactivă sau o reprezentare vizuală pe care să o poți explora și modifica prin întrebări suplimentare, conform Liz Reid, șefa departamentului de Search de la Google.

Compania vrea să schimbe inclusiv felul în care oamenii formulează căutările. Google încurajează întrebări mai lungi, mai naturale și mai conversaționale. În loc să tastezi câteva cuvinte-cheie precum „vreme București weekend”, Google zice că ar fi bine să pui întrebări de tipul „Merită să plec într-o excursie la munte weekendul acesta dacă plouă sâmbătă?”.

Rolul „agenților AI”

Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea așa-numiților „information agents”, adică agenți AI care pot căuta și monitoriza informații în locul utilizatorului. Practic, Google îți propune să delegi o parte din activitatea de documentare către inteligența artificială. Poți seta un astfel de agent să urmărească permanent anumite subiecte, schimbări sau tendințe online și să îți trimită actualizări sintetizate atunci când apare ceva relevant.

Google oferă exemplul piețelor financiare: un utilizator ar putea cere unui agent AI să urmărească fluctuațiile dintr-un anumit sector economic după criterii foarte specifice. Agentul ar decide singur ce surse și ce date trebuie urmărite, ar analiza schimbările și ar reveni apoi cu un rezumat și câteva linkuri suplimentare pentru aprofundare.

Oamenii își pot face „mini-aplicații”

În noul model imaginat de Google, linkurile nu mai sunt punctul central al experienței, ci devin mai degrabă o anexă pentru cei care vor să intre mai adânc în subiect.

Google mai face un pas important și într-o altă direcție: transformarea motorului de căutare într-o platformă unde oamenii pot construi mici aplicații personalizate. Compania spune că oamenii vor putea crea în Search propriile „mini apps” adaptate nevoilor lor. De exemplu, cineva ar putea crea o aplicație pentru planificarea meselor folosind informații din calendarul personal sau un program de fitness adaptat propriilor obiective.

Toate aceste funcții sunt alimentate de Gemini, familia de modele AI a Google, și de o platformă internă numită Antigravity, dedicată dezvoltării de agenți și interfețe AI interactive. Google spune că noile experiențe vor fi disponibile gratuit pentru toți utilizatorii începând din această vară.

Cum se traduc concret schimbările Google

Miza e uriașă. Dacă până acum Google era ca un soi de poartă către internet, noua direcție arată că gigantul tech vrea ca oamenii să petreacă tot mai mult timp direct în interiorul ecosistemului Google, fără să mai fie nevoiți să acceseze efectiv site-urile care produc informația.

Timp de decenii, internetul a fost construit pe un compromis relativ simplu: site-urile produceau conținut, iar Google trimitea trafic către ele. Presa, blogurile, forumurile, magazinele online acceptau să depindă de Google tocmai pentru că motorul de căutare le aducea cititori, utilizatori și implicit venituri.

Sigur, oamenii pot oricând să nu aleagă varianta „AI Mode”. Însă de ce ar face-o? Deja foarte mulți oameni au început să caute informații direct în conversațiile cu chatbot-uri în loc să mai caute pe Google. Oamenii fug de orice formă de fricțiune dacă dau de ea și vor alege întotdeauna confortul.

Dacă răspunsurile sunt generate direct în Google, dacă rezumatele AI sintetizează informația înainte ca utilizatorul să mai intre pe site-ul-sursă și dacă agenții AI fac documentarea în locul oamenilor, atunci o parte tot mai mare din trafic riscă pur și simplu să dispară. Sigur, Google va afișa în continuare link-uri și în răspunsurile din AI Mode, însă doar la finalul unui paragraf ca să vezi de unde e informația.

Anxitate în rândul publisherilor

De fapt, fenomenul a început deja odată cu introducerea AI Overviews, rezumatele generate automat de Google deasupra rezultatelor clasice. Multe site-uri au observat în ultimul an scăderi importante de trafic venite din Search, pentru că utilizatorii își primesc răspunsul direct în Google și nu mai au motiv să dea click mai departe. Acum, compania spune, practic, că acesta este viitorul.

Nu trebuie să uităm că Google are nevoie în continuare de conținutul produs de site-uri pentru a alimenta aceste răspunsuri AI. Modelele companiei sunt antrenate pe texte, articole, forumuri, videoclipuri și discuții create de oameni și publicate online. Doar că modelul economic care susținea producția acestui conținut începe să se fractureze. Dacă publisherii pierd trafic și bani, cine va mai investi pe termen lung în producerea informației originale pe care AI-ul o rezumă și o recompune?

Există deja o anxietate reală în industria media și în ecosistemul creatorilor independenți că internetul ar putea intra într-un cerc vicios: AI-ul consumă și recompune conținut creat de oameni, dar în același timp reduce vizibilitatea și veniturile celor care îl produc. Pe termen lung, asta ar putea duce la un mediu online mai sărac și dominat de conținut optimizat pentru algoritmi și modele AI, nu pentru cititori reali.

Schimbarea asta spune multe și despre felul în care internetul însuși se transformă. Timp de ani, mediul online a fost construit în jurul ideii de explorare: comparai surse, intrai pe forumuri, citeai bloguri obscure sau descopereai site-uri noi.

Acum, marile companii AI împing internetul spre un model în care informația vine deja procesată, sintetizată și ambalată într-o singură interfață.