Cazul antreprenorilor români cărora ANAF le cere TVA din urmă, pe ultimii 6 ani: Memoriul către premierul Bolojan, cu cele 9 soluții propuse de avocată

Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / Tudor Pana

Avocata bucureșteană care le-a luat apărarea patronilor de firme mici cărora ANAF le cere TVA pe ultimii 6 ani, a trimis și premierului Ilie Bolojan un memoriu în care denunță ca incorecte măsurile Fiscului și îi solicită prim-ministrului să aplice un set de soluții de remediere a situației în favoarea antreprenorilor români.

