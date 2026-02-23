Cazul antreprenorilor români cărora ANAF le cere TVA din urmă, pe ultimii 6 ani: Memoriul către premierul Bolojan, cu cele 9 soluții propuse de avocată

Avocata bucureșteană care le-a luat apărarea patronilor de firme mici cărora ANAF le cere TVA pe ultimii 6 ani, a trimis și premierului Ilie Bolojan un memoriu în care denunță ca incorecte măsurile Fiscului și îi solicită prim-ministrului să aplice un set de soluții de remediere a situației în favoarea antreprenorilor români.