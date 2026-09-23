Ce alege Nicolae Stanciu între FCSB și U Cluj? Sfaturi de la oameni de fotbal din România: „E mai bine pentru el”

Revenirea lui Nicolae Stanciu în Superliga este un subiect tot mai discutat în această perioadă, iar variantele vehiculate sunt FCSB și U Cluj.

Mijlocașul de la Dalian Yingbo ar urma să ia în calcul mai multe aspecte înainte de a lua o decizie, de la proiectul sportiv și obiectivele echipei până la apropierea de familie.

Dincolo de alegerea dintre cele două cluburi, oamenii de fotbal din România consideră că Stanciu trebuie să privească pe termen mai lung atunci când va lua decizia.

„E mai bine pentru Stanciu în România. Are și el o vârstă. Nu sunt bune drumurile astea până în China. Dacă se întoarce, așa cum am înțeles, cred că ar fi bine și pentru el, și pentru echipa națională”, a spus antrenorul Dan Petrescu, conform sport.ro.

„Ce mi-aș dori pentru Stanciu? Mi-aș dori să vină la București. Ce cred că se va întâmpla? Cred că se va duce la Cluj. E mai aproape de casă. Știu că nu-i ușor pentru el acum în China, la nivel personal, nu fotbalistic. Fotbalistic performează incredibil de bine. Este un jucător cum nu există la momentul ăsta în campionatul intern”, a declarat fostul coleg al lui Stanciu, Raul Rusescu, pentru gsp.ro.

Ex-atacantul a completat: „La acest tip de jucător, cum e Nicușor Stanciu, ai nevoie de mult mai mult decât partea financiară. Partea financiară, la momentul ăsta al carierei lui, trece în plan secund, la cum îl știu eu pe Nicușor.

E vorba despre proiectul sportiv. Am conversat puțin săptămâna asta prin mesaje cu Nicușor, dar nu pe această temă.

Vorbim despre căpitanul echipei naționale, despre unul dintre cei mai buni jucători români din ultimii 10 ani. Trebuie să-i oferi un proiect sportiv care să includă și cariera lui de după. La cum îl știu pe Nicușor, 3 ani sigur mai joacă la nivelul ăsta”.