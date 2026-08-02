Ce autonomie îți trebuie de fapt la o mașină electrică pentru oraș, navetă și concedii

Autonomia este primul lucru la care se uită mulți cumpărători de mașini electrice, dar nu întotdeauna este criteriul cel mai bine înțeles.

Important este că o baterie mare oferă mai multă libertate, însă vine și cu preț mai ridicat, greutate mai mare și, uneori, consum mai mare, prin urmare întrebarea corectă nu este ce autonomie maximă poți cumpăra, ci ce autonomie îți trebuie în realitate pentru stilul tău de viață.

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