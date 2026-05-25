Ce caută românii în descrierea anunțurilor imobiliare. Pet friendly la chirie, parcare la achiziție | Analiză Storia

Căutările pentru locuințe se schimbă: cumpărarea încetinește pe fondul majorării TVA, dar crește interesul pentru achiziția caselor de vacanță (+141% vs. anul trecut)

Top filtre folosite de utilizatori: preț maxim, categoria locuinței, numărul de camere

Românii caută diferit o locuință în funcție de obiectiv: închiriere sau achiziție, chiar dacă punctul de plecare rămâne același, respectiv bugetul și nevoia de spațiu. Datele Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România, arată că în aprilie 2026 procesul de căutare a unei locuințe s-a nuanțat semnificativ între cele două segmente, reflectând două tipuri distincte de priorități: unele orientate spre nevoi imediate și flexibilitate, altele spre stabilitate și decizii pe termen lung. Diferențele se văd atât în modul de utilizare a filtrelor, cât și în tipul de informații pe care utilizatorii le caută direct în descrierea anunțurilor.

Modul în care utilizatorii folosesc filtrele și caută informații în anunțuri ne arată cum se schimbă comportamentul de căutare. Dacă la închiriere vedem o orientare mai puternică către criterii care țin de stilul de viață și flexibilitate, în cazul achizițiilor apar mai des filtre și căutări legate de confort și de costurile pe termen lung.

Atât pe segmentul de închiriere, cât și pe cel de achiziție, datele arată o tendință comună: utilizatorii caută din ce în ce mai mult informații despre parcare direct în descrierea anunțurilor, în timp ce interesul pentru „metrou” scade semnificativ pe ambele segmente. Acest lucru ține și de tipul de informație: accesul la transportul public poate fi evaluat ușor pe hartă, în timp ce detaliile despre parcare sunt, de regulă, căutate explicit în descriere.

„Am observat că utilizatorii Storia sunt mai atenți la detalii și își definesc mai clar nevoile încă din etapa de căutare. În același timp, dinamica din platformă arată o diferență între intenție și acțiune. Pe segmentul de închiriere vedem o cerere activă în luna aprilie, cu o creștere de 4% a numărului de pagini vizualizate față de anul trecut. În schimb, pe zona de achiziție interesul rămâne prezent, însă nu se transformă la fel de rapid în tranzacții: interacțiunile directe au scăzut cu 19% în aprilie, iar vizualizările cu 8%, semn că o parte dintre cumpărători sunt încă în faza de analiză, influențați și de contextul economic, inclusiv de creșterea TVA-ului. Per ansamblu, vedem o piață în care utilizatorii nu mai reacționează imediat, ci își acordă mai mult timp pentru a compara opțiuni și pentru a reveni asupra deciziei, iar acest lucru se reflectă direct în modul în care caută și filtrează ofertele”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare).

Ce filtre și cuvinte-cheie caută românii interesați de ÎNCHIRIEREA unui apartament

Românii care își caută o locuință de închiriat sunt tot mai specifici în nevoile lor, iar modul în care folosesc filtrele de căutare reflectă aceste priorități. Datele Storia pentru aprilie 2026 arată că acceptarea animalelor de companie sau disponibilitatea unui loc de parcare sunt aspecte care contează tot mai mult în procesul de căutare a chiriei.

Top filtre utilizate – închirieri

Cel mai utilizat filtru de către potențialii chiriași este „prețul maxim”, folosit de 51% dintre utilizatori, urmat de „categoria locuinței” (48%) – filtrul prin care utilizatorii selectează tipul de proprietate dorit (apartamente, case etc.) și „numărul de camere” (47%). Aceste date confirmă că bugetul și nevoia de spațiu, influențate de numărul de persoane care vor locui în imobil, sunt principalele criterii în căutarea unei chirii. La distanță apar și filtre precum „preț minim” (19%), „suprafața minimă” (9%) și „etaj” (5%), însă cu ponderi semnificativ mai reduse. Un filtru mai puțin folosit în cazul închirierilor este anul minim al construcției, utilizat de doar 3% dintre utilizatori în aprilie 2026. Prin comparație, în cazul locuințelor scoase la vânzare, interesul pentru acest criteriu este semnificativ mai ridicat (aproximativ 10% dintre utilizatori folosesc acest filtru).

Top cele mai căutate cuvinte-cheie – închirieri

În paralel, termenii pe care utilizatorii îi caută direct în descrierea anunțurilor arată o orientare tot mai clară către nevoi specifice. Astfel, aproape 30% dintre utilizatorii care folosesc căutarea după cuvinte-cheie în descriere sunt interesați de locuințe care acceptă animale de companie, acest tip de căutări fiind în creștere cu +20% față de aceeași lună a anului anterior.

Un alt criteriu relevant pentru chiriași este parcarea, menționată de aproximativ 15,7% dintre utilizatorii care caută în descriere, numărul acestora fiind în creștere cu +64% față de aprilie 2025. Deși apar mai rar în căutări, și termenii legați de locuințele nemobilate sunt prezenți în căutările utilizatorilor, fiind utilizați de aproximativ 8,2% dintre cei care folosesc acest tip de căutare, numărul utilizatorilor fiind în creștere cu +24% față de anul anterior.

Ce filtre și cuvinte-cheie caută românii interesați de ACHIZIȚIA unui apartament

Utilizatorii Storia aflați în căutarea unui apartament de cumpărat au criterii clare și din ce în ce mai specifice. Datele din luna aprilie 2026 arată că, dincolo de buget și de numărul de camere, cumpărătorii sunt tot mai atenți la dotări practice precum locul de parcare sau centrala termică proprie, dar și la opțiuni mai nișate, cum ar fi casele de vacanță.

Top filtre utilizate – achiziție

Cel mai utilizat filtru de către potențialii cumpărători este „prețul maxim”, folosit de 44% dintre utilizatori, urmat îndeaproape de „numărul de camere” (43%) și „categoria locuinței” (30%), care permite selectarea tipului de proprietate dorit: apartament, garsonieră, casă etc. Acest lucru confirmă că bugetul și configurația locuinței sunt principalele repere și în cazul achizițiilor. La distanță, dar pe locurile imediat următoare apar „suprafața minimă” (18%), „prețul minim” (15%) și „anul construcției” (10%) – filtre care arată că o parte dintre cumpărători au cerințe mai detaliate legate de spațiu, investiție minimă și vechimea imobilului.

Top cele mai căutate cuvinte-cheie – achiziție

Analiza termenilor căutați direct în descrierea anunțurilor relevă un interes tot mai mare pentru dotări practice. Astfel, 6,3% dintre utilizatorii Storia care folosesc căutarea după cuvinte-cheie în descriere caută un loc de parcare, acest tip de căutări fiind în creștere cu +54% față de aceeași lună a anului anterior.

Pe locul al doilea se situează căutările legate de centrala termică proprie, menționate de 5,6% dintre utilizatori, în creștere cu +73% față de aprilie 2025, un semn că independența energetică, dar și controlul și predictibilitatea costurilor de încălzire contează tot mai mult în decizia de achiziție.

Interesul pentru casele de vacanță crește semnificativ, fiind căutate de 4,8% dintre utilizatorii care folosesc acest tip de filtrare, în creștere cu +141% față de anul anterior. Acest lucru sugerează că tot mai mulți români iau în calcul achiziția unei locuințe de vacanță sau a unei a doua proprietăți. O parte dintre aceste căutări au și un scop investițional, în contextul volatilității din alte tipuri de investiții.

***

