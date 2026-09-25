Ce curs al leului au calculat specialiștii pentru următoarele luni. Aproape nimeni nu mai pariază pe un leu mai puternic

Aproape toți respondenții unui sondaj făcut de CFA România, asociația profesioniștilor din domeniul investițiilor și finanțelor, spun că leul va continua să se deprecieze, așteptările lor fiind de un curs de 5,31 lei pentru un euro în următoarele 6 luni și 5,36 lei/euro în septembie viitor.

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, 47% dintre participanți anticipează o stagnare în următoarele 12 luni, iar restul este împărțit în mod egal (câte 26%) între scădere și creștere. De asemenea, 63% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supraevaluate, iar 32% că sunt corect evaluate.

Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2026 au rămas în jurul lui 0% (0,1%), fiind înregistrate și opinii de recesiune.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 63% în următoarele 12 luni.

„Indicatorul de încredere a scăzut în luna august, în contextul înrăutățirii anticipațiilor de evoluție a economiei românești. Consistent cu înrăutățirea încrederii în economie s-au înrăutățit și anticipațiile de evoluție a cursului de schimb și a ratelor de dobândă. De asemenea participanții anticipează continuarea stagflației (inflație ridicată combinată cu stagnare economică)”, spune Adrian Codirlașu, CFA – Președinte al Asociației CFA România:

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a scăzut cu 4,8 puncte în luna august, la valoarea de 39,5 puncte. Indicatorul condițiilor curente a rămas constant, iar cel al anticipațiilor a scăzut cu 7,2 puncte, atingând valoarea de 40,8 de puncte.

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (septembrie 2027) s-a redus ușor față de valoarea înregistrată în exercițiul anterior, ajungând la 6,09%, iar 84% dintre participanți anticipează reducerea ratei inflației în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea actuală a acesteia.

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Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2026 a scăzut față de exercițiul anterior cu 0,2 pp și a înregistrat o valoare medie a anticipațiilor de 5,8% din PIB.

În contextul războiului din Iran, a fost introdusă și o întrebare referitoare la anticipațiile privind evoluția prețului petrolului Brent în următoarele 12 luni. Conform răspunsurilor, participanții anticipează un preț (media anticipațiilor) de 87USD/baril. Însă incertitudinea rămâne la un nivel ridicat.