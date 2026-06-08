Ce este „Ochiul dragonului”, fenomenul natural unic care atrage mii de turiști din întreaga lumea pe vârful unui munte din Japonia

Un fenomen aparte atrage curioși din toată lumea în nordul Japoniei la sfârșitul primăverii, când zăpada începe să se topească pe vârful de 1.613 metri al muntelui Hachimantai, situat la granița dintre prefecturile Iwate și Akita.

Apariția așa-numitului „Ochi al dragonului” este semnul că vara se apropie, potrivit agenției guvernamentale japoneze care promovează Țara Soarelui Răsare ca destinație turistică.

Spre sfârșitul lunii mai, lacul Kagami-numa, situat lângă vârful muntelui Hachimantai, începe să se dezghețe, dar acest lucru are loc inegal.

Partea exterioară a lacului se topește înaintea centrului, lăsând o insulă de zăpadă în mijloc. Acest fenomen combinat cu razele soarelui care fac ca apa să reflecte cerul senin și albastru dau senzația că lacul începe să semene cu ochiul unui dragon.

„Ochiul dragonului” este vizibil doar aproximativ două săptămâni, de la sfârșitul lunii mai până la jumătatea lunii iunie și se numără printre peisajele de neratat din Hachimantai.

La lacul de pe muntele Hachimantai se poate ajunge cu mașina sau autobuzul până aproape de vârf, apoi după o plimbare de doar 15 minute turiștii pot vedea ochiul albastru azuriu al dragonului.

Fotojurnaliștii de la agențiile de presă au imortalizat fenomenul, dar și turiștii care merg în această perioadă la Kagami-Numa pentru a vedea „Ochiul dragonului”.