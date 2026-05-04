Ce găsesc medicii la ecografia abdominală pe care mulți români o amână prea mult. „Ar trebui făcută în fiecare an, indiferent de vârstă”

Durerea vagă de burtă, balonarea și greața sunt, de multe ori, ignorate sau tratate simptomatic. Mulți pacienți ajung la medic abia când manifestările devin persistente sau îngrijorătoare. Însă în cabinetul dr. Luminița Niță, medic internist specializat în ecografie 4D, lucrurile arată diferit: o investigație simplă, precum ecografia abdominală, scoate la iveală frecvent probleme care au evoluat în tăcere ani întregi. „Ecografia abdominală ar trebui făcută în fiecare an, indiferent de vârstă, chiar și în lipsa simptomelor. Este o investigație de bază, de prevenție“, explică specialista de la Hyperclinica MedLife Berceni. Recomandarea există, dar în practică, cei mai mulți pacienți ajung la ecografie doar atunci când apar probleme sau la indicația altor specialiști. Prevenția rămâne, în continuare, o excepție.

Cea mai comună problemă pe care medicii o identifică la ecografia abdominală este steatoza hepatică, cunoscută popular drept „ficat gras“. Este o afecțiune tot mai răspândită, legată de alimentație și de stilul de viață. „Cel mai frecvent depistăm steatoza hepatică. Grăsimile se depozitează în ficat și acest lucru se observă foarte clar ecografic“, spune medicul.

Alături de ficatul gras, o altă descoperire frecventă este litiaza biliară – calculii formați în vezica biliară. În funcție de dimensiune și de simptome, aceștia pot necesita doar monitorizare sau intervenție chirurgicală. „Dacă sunt mici, pot migra și pot duce la complicații, cum este pancreatita, caz în care se recomandă operația. Dacă sunt mai mari și nu dau simptome, se poate temporiza intervenția și se recomandă regim alimentar“, explică dr. Luminița Niță.

Și rinichii sunt evaluați în cadrul ecografiei abdominale, iar microlitiaza renală – „nisipul la rinichi“ – este o altă problemă des întâlnită la pacienții care se prezintă cu dureri lombare, usturimi la urinare, infecții urinare repetate sau episoade de colică renală. În funcție de dimensiunea calculilor, tratamentul poate varia de la măsuri conservatoare la intervenții urologice.

Balonarea, unul dintre cele mai comune simptome care aduc pacienții la ecografie

Deși investigația este recomandată anual, majoritatea pacienților ajung la o ecografie abdominală abia după apariția simptomelor. Cele mai frecvente sunt durerea în partea superioară a abdomenului și balonarea. „Durerea în etajul abdominal superior și balonarea sunt cele mai frecvente motive de prezentare. Apoi apar greața, vărsăturile sau scăderea neintenționată în greutate“, spune medicul.

Balonarea este unul dintre cele mai comune simptome, dar și unul dintre cele mai înșelătoare. De la infecția cu Helicobacter pylori și sindromul de colon iritabil până la gastrite, litiază biliară sau probleme hepatice, cauzele sunt multiple.

„Primăvara, de exemplu, balonarea este accentuată de consumul de crudități – legume verzi, ridichi, salate. La pacienții cu gastrită, aceste alimente pot agrava simptomele“, explică medicul. Există și situații în care balonarea are o componentă hormonală, în special la femei, în perioada de perimenopauză sau menopauză.

Tot mai multe tumori abdominale, în ultimii ani

Dincolo de problemele frecvente, în cadrul unei ecografii abdominale pot fi identificate și afecțiuni grave, uneori în mod neașteptat. În ultimii ani, medicii spun că observă tot mai des formațiuni tumorale. „Descoperim tumori hepatice primare sau metastaze, lichid în cavitatea abdominală, care trebuie investigat mai departe. Sunt probleme care nu dau întotdeauna simptome la început“, explică dr. Luminița Niță.

Unul dintre cazurile care au marcat-o puternic a fost cel al unei paciente tinere care își făcea controale medicale regulate. Analizele au indicat valori crescute ale enzimelor hepatice, iar ecografia a fost următorul pas. Investigațiile ulterioare au dus la diagnosticul de colangiocarcinom, o tumoră agresivă a căilor biliare.

Un alt caz a fost cel al unui tânăr de 21 de ani, care a venit la ecografie pentru o stare de greață aparent banală, dar persistentă. Ecografia a evidențiat lichid în abdomen, iar investigațiile ulterioare au arătat o carcinomatoză peritoneală, o formă avansată de cancer. „De aceea este importantă ecografia în scop preventiv: poate indica primele modificări care ridică un semnal de alarmă“, spune medicul.

Există, de asemenea, și situații în care descoperirea precoce în cadrul unei ecografii abdominale conduce la o conduită terapeutică eficientă. Formațiuni tumorale renale depistate întâmplător au putut fi tratate chirurgical, fără a mai fi nevoie de tratamente oncologice complexe, exemplifică dr. Luminița Niță.

Când este utilă ecografia 4D

Tehnologia avansată oferă un avantaj clar pentru identificarea precoce a modificărilor potențial periculoase, iar ecografia 4D creează o imagine mai clară și mai detaliată comparativ cu metodele clasice. „Ecografia 4D are o acuratețe mai mare și este utilă mai ales la pacienții cu obezitate sau balonare, unde vizualizarea este mai dificilă“, explică dr. Luminița Niță.

Cu toate acestea, o ecografie cu rezultate „bune“ ar trebui completată cu alte investigații pentru a evalua starea de sănătate a tuturor organelor din sfera abdominală. Ecografia nu poate înlocui, de exemplu, o endoscopie sau o colonoscopie, semnalează medicul. Colonul și stomacul nu pot fi evaluate ecografic în detaliu. De aceea, recomandarea este ca endoscopia digestivă superioară să fie făcută la recomandarea medicului și colonoscopia – ca metodă de screening după vârsta de 40-45 de ani sau mai devreme dacă există antecedente familiale de cancer, spune dr. Niță.

Pregătirea pentru ecografie poate ajuta la rezultate mai clare

Pentru ca rezultatele să fie cât mai precise, ecografia abdominală necesită o minimă pregătire. Cu 24 de ore înainte, pacienții ar trebui să evite alimentele care produc balonare, precum leguminoasele sau cruditățile. „Se recomandă și tratament pentru reducerea gazelor, iar înainte de investigație pacientul trebuie să fie bine hidratat și să nu golească vezica urinară“, explică medicul.

Ecografia abdominală nu pune întotdeauna diagnosticul final, dar este un pas important pentru prevenție. „Dacă depistăm ceva suspect, continuăm cu investigațiile mai complexe, în funcție de fiecare caz în parte“, conchide dr. Luminița Niță.

