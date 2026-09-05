Ce merită citit

IA la 70 de ani: 14 lecții dintr-o viață întreagă de boom și bust : Adrian Cox de la Deutsche Bank Research despre șapte decenii de cicluri de inteligență artificială. ( Deutsche Bank Research )

Coșmarul logistic cu care se confruntă navele de război americane : John Ismay povestește cum atacurile iraniene au dat peste cap lanțul de aprovizionare al Marinei în Orientul Mijlociu – cei 5.000 de membri ai echipajului unui portavion tipic au nevoie de până la patru mese pe zi, iar navele sunt ținute în regiune pe termen nelimitat. ( New York Times )

Anunțurile de locuri de muncă prezintă semne timpurii ale impactului automatizării prin inteligență artificială : Rezerva Federală din Dallas constată că semnalul de automatizare începe să apară în datele anunțurilor. ( Rezerva Federală din Dallas )

Costul de a fi Warren Buffett : A împlinit 96 de ani acum câteva zile, pe 30 august 2026. Și-a cumpărat prima acțiune la vârsta de 11 ani, ceea ce înseamnă că a petrecut acum aproximativ 85 de ani în acest joc, iar la 96 de ani este încă omul cu care majoritatea dintre noi din această industrie ne comparăm. A părut un moment bun să ne așezăm și să ne gândim încă o dată la el. Safal Niveshak vorbește despre ce a renunțat mașina de investiții compuse pe parcurs. ( Safal Niveshak )

„Capcana Kindleberger inversă”: motive de îngrijorare cu privire la următoarea criză financiară : O criză din SUA este foarte probabil să fie asociată cu o ieșire de capital, mai degrabă decât cu o intrare de capital, rezultatul fiind că dolarul s-ar putea slăbi substanțial față de alte valute. ( Chatham House )