Ce ne-am face unii fără alții? BT aduce în prim-plan rolul IMM-urilor în economia României

„Ce ne-am face unii fără alții?” Este o întrebare simplă, dar care ne invită să privim altfel lucrurile pe care le considerăm firești în fiecare zi. Te-ai întrebat vreodată cum ar arăta diminețile fără cafeaua de la colț? Sau pauza de prânz fără restaurantul în care mergi cu colegii? Ce s-ar întâmpla dacă micile ateliere, magazine, cafenele sau afaceri locale care fac parte din rutina noastră nu ar mai exista? Pornind de la aceste întrebări, Banca Transilvania continuă campania „Cumpără de lângă tine”, un demers care vorbește despre recunoașterea și susținerea celor care țin România în mișcare, zi de zi.

De la cafeaua pe care o cumpărăm dimineața și până la produsele și serviciile pe care le folosim zi de zi, multe dintre lucrurile care fac parte din rutina noastră există datorită antreprenorilor. Sunt oamenii care transformă ideile în afaceri și care, chiar și în perioade marcate de incertitudine și schimbări rapide, continuă să investească, să se adapteze și să găsească soluții pentru a merge mai departe.

Dincolo de activitatea lor de zi cu zi, antreprenorii contribuie la dinamismul economiei românești prin investiții, inovație și prin relațiile pe care le construiesc cu angajați, furnizori, parteneri și clienți. Fiecare afacere susținută generează, la rândul său, oportunități pentru alte companii și pentru comunitățile din care face parte.

Antreprenorii, prezenți în fiecare aspect al vieții noastre

În România există peste un milion de antreprenori și IMM-uri. Îi regăsim în aproape toate domeniile de activitate și în fiecare comunitate, indiferent de dimensiunea acesteia. De la producție și agricultură până la servicii, retail, tehnologie sau industrii creative, IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei românești.

Dincolo de cifre, antreprenorii sunt prezenți în multe dintre momentele obișnuite ale vieții noastre. Îi vedem în ateliere, în spațiile de producție, în magazine, în birouri sau în spatele unor servicii pe care le folosim aproape automat, fără să ne gândim la efortul din spatele lor. Sunt oameni care deschid înaintea tuturor și închid după ce ceilalți au plecat deja acasă, oameni care își asumă riscuri, investesc și continuă să construiască chiar și atunci când contextul economic este dificil.

În spatele fiecărui produs, serviciu sau afaceri locale există povești reale, oameni reali și multă muncă pe care, de cele mai multe ori, nu o vedem. Sunt ore petrecute în ateliere, în spații de producție, în magazine sau în birouri, pentru ca rezultatul final să ajungă firesc în viața noastră de zi cu zi.

Pe lângă contribuția lor economică, IMM-urile au un rol important în viața comunităților locale. Ele creează proximitate, răspund unor nevoi concrete și contribuie la dezvoltarea zonelor în care activează. În multe cazuri, aceste afaceri locale devin repere pentru comunitățile din care fac parte și participă activ la dezvoltarea acestora.

Fiecare alegere are un impact mai mare decât ne imaginăm

Atunci când alegem să cumpărăm de la o afacere locală, susținem mai mult decât produsul sau serviciul pe care îl achiziționăm. Susținem angajații acelui business, furnizorii, colaboratorii și numeroase alte activități economice care se dezvoltă în jurul lui.

Cu alte cuvinte, fiecare alegere pe care o facem are un efect de multiplicare. O simplă decizie de consum poate contribui la menținerea locurilor de muncă, la dezvoltarea unor comunități și la consolidarea economiei românești. De aceea, atunci când alegem să cumpărăm de lângă noi, susținem mai mult decât un business – susținem un întreg ecosistem economic.

Recunoaștere, solidaritate și continuitate

Contextul economic actual aduce numeroase provocări pentru mediul antreprenorial: costuri în creștere, incertitudine și nevoia permanentă de adaptare. În astfel de perioade, susținerea antreprenorilor nu înseamnă doar acces la finanțare, ci și încredere, vizibilitate și recunoașterea rolului pe care îl au în societate.

Pornind de la această idee, Banca Transilvania continuă platforma „Cumpără de lângă tine” printr-o nouă campanie dedicată IMM-urilor. Dacă în urmă cu șase ani mesajul era unul de sprijin într-un moment dificil, astăzi campania vorbește despre recunoaștere, solidaritate și conștientizarea faptului că antreprenorii sunt cei care țin România în mișcare.

Este, în același timp, un mesaj despre continuitate. Pentru că susținerea antreprenorilor nu ar trebui să apară doar în perioade de criză, ci să reprezinte o preocupare constantă. Asstfel, în această perioadă plină de provocări, încrederea, parteneriatul și consecvența devin mai importante ca oricând, iar relațiile construite în timp pot face diferența.

Energia antreprenorială care duce România înainte

Mediul antreprenorial din România este într-o continuă transformare. Apar idei noi, modele noi de business și o nouă generație de antreprenori care construiesc cu ambiție, curaj și dorința de a oferi ceva valoros comunităților din care fac parte.

Această energie înseamnă mai mult decât entuziasm. Înseamnă muncă, adaptare, reziliență și capacitatea de a merge mai departe chiar și atunci când apar obstacole. Înseamnă oameni care caută permanent soluții, învață, se reinventează și continuă să creadă în ideile lor.

În jurul acestei energii se formează comunități antreprenoriale, spații în care oamenii se întâlnesc, schimbă experiențe și construiesc împreună. Prin inițiative precum STUP, Banca Transilvania susține dezvoltarea acestor comunități și creează contexte în care antreprenorii pot învăța, colabora și găsi sprijin pentru a merge mai departe.

Susținerea antreprenorilor merge mai departe

Pentru Banca Transilvania, susținerea antreprenorilor reprezintă o direcție asumată pe termen lung. Banca este parte din acest ecosistem nu doar în calitate de finanțator, ci și de partener al mediului de afaceri, implicându-se constant în dezvoltarea comunităților antreprenoriale și în susținerea celor care construiesc zi de zi.

Mesajul central al campaniei este unul simplu și puternic: „Hai să fim alături de cei care țin România în mișcare”. Pentru că orice susținere merge mai departe: în economie, în comunități și, în cele din urmă, în întreaga țară.

Iar poate că primul pas este chiar acesta: să ne uităm mai atent în jur, să vedem oamenii care fac ceva bine și să alegem, atunci când putem, să cumpărăm de la ei. Pentru că multe dintre lucrurile pe care le considerăm firești există datorită oamenilor care aleg, în fiecare zi, să construiască.

Articol susținut de Banca Transilvania