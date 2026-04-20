Ce ne învață Tom Cruise și filmul Top Gun despre Strâmtoarea Ormuz: cum și-a creat America propriul dușman

În 1957, administrația președintelui Dwight D. Eisenhower a încheiat cu Iranul un pact de cooperare nucleară civilă în cadrul programului Atomi pentru pace.

Programul „Atomi pentru pace” este numele dat inițiativei lansate de SUA în anii ’50, pornind de la celebrul discurs „Atoms for peace” al președintelui Dwight D. Eisenhower la ONU, prin care se propunea folosirea energiei nucleare în scopuri civile, nu militare.

În 8 decembrie 1953, Eisenhower a ținut în fața Adunării Generale ONU discursul „Atoms for Peace”, în care a propus ca marile puteri să transfere o parte din materialele fisionabile către un organism internațional, care să le folosească pentru proiecte nucleare civile (energie, agricultură, medicină) în toată lumea.

Ideea centrală era transformarea „atomului” din instrument de distrugere (bomba atomică) într-un instrument pentru dezvoltare și prosperitate, sub control internațional pentru a limita proliferarea militară.

Discursul și inițiativa au stat la baza creării Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) în 1956, cu misiunea de a încuraja utilizarea pașnică a energiei nucleare și, simultan, de a supraveghea ca statele să nu o deturneze spre arme.

Zece ani mai târziu, Statele Unite au furnizat Iranului un reactor de cercetare de cinci megawați, care rămâne în uz și astăzi, și un depozit de uraniu îmbogățit pentru a-l alimenta, scrie Edward Fishman în „Puncte de blocaj: Puterea americană în epoca războiului economic”. Guvernul iranian a trimis, de asemenea, zeci de tineri oameni de știință să studieze la MIT și alte universități americane de top, unde au primit educație de elită în inginerie nucleară. S-au întors acasă pentru a construi bazele a ceea ce urma să devină programului nuclear al Iranului.

Asta se petrecea pe vremea domniei represive, dar ferm pro-americane a șahului Mohammad Reza Pahlavi. În anii 1970, Richard Nixon a căutat să se bazeze pe Iran, precum și pe Arabia Saudită, pentru a supraveghea Orientul Mijlociu și a asigura fluxul liber de petrol către piețele mondiale.

Pentru a întări regimul șahului, administrația Nixon a vândut Iranului miliarde de dolari în hardware militar american. În acel transport masiv de arme a fost inclusă o flotă de avioane de luptă F-14 Tomcat, făcute celebre de succesul Top Gun din 1986 , dintre care multe sunt încă operaționale în Iran și astăzi.

Revoluția din 1979 a transformat Iranul din prieten în dușman practic peste noapte – cu siguranță în noiembrie a acelui an, când un grup de studenți iranieni radicali au luat cu asalt ambasada SUA la Teheran și au luat ostatici cincizeci și doi de americani. Președintele Jimmy Carter a răspuns apelând la IEEPA, legea din 1977 care i-a acordat președintelui puteri extraordinare. În prima utilizare a legii, Carter a înghețat 12 miliarde de dolari din active iraniene și a rupt legăturile comerciale și diplomatice ale Americii cu Iranul.

Iranul era puternic dependent de Statele Unite (principalul partener comercial și care reprezenta 20% din comerțul țării cu restul lumii). Drept urmare, restricțiile SUA au lovit puternic. După 444 de zile chinuitoare, Washingtonul și Teheranul au ajuns la un armistițiu pe 19 ianuarie 1981 – ultima zi a lui Carter la Casa Albă.

Statele Unite au dezghețat cele 12 miliarde de dolari din active iraniene; în schimb, Iranul i-a eliberat pe ostatici. După cum a reflectat ulterior unul dintre cei mai buni consilieri ai lui Carter: „Într-adevăr, pârghia oferită de activele înghețate a solidificat acordul final. Regimul iranian în vârstă avea nevoie disperată de numerar”.

Acordul, cunoscut sub numele de „Acordurile de la Alger”, a anulat majoritatea sancțiunilor, dar prejudiciul era deja făcut.

Acordurile sunt ceva deosebit din punct de vedere al dreptului internațional pentru că SUA au acceptat practic niște condiții în schimbul eliberării ostaticilor – ceea ce pe plan intern a stârnit controverse.

Ronald Reagan a depus jurământul chiar în ziua eliberării ostaticilor, iar iranienii i-au eliberat la câteva minute după, într-un moment dramatic menit să-l umilească pe Jimmy Carter. Există și azi teorii neconfirmate (October Surprise) că echipa Reagan ar fi negociat în secret cu Iranul amânarea eliberării pentru după alegeri.

Până în 1981, importurile americane din Iran erau cu aproximativ 99 la sută mai mici decât fuseseră înainte de revoluție, iar relațiile comerciale dintre cele două țări nu s-au mai redresat niciodată. Acest lucru s-a datorat în mare parte noului regim iranian, ale cărui acte perturbatoare nu s-au încheiat cu criza ostaticilor și au continuat să sperie investitorii americani

Imediat după revoluție, ayatollahul Ruhollah Khomeini – care în curând avea să devină primul lider suprem al Republicii Islamice Iran – a ordonat crearea Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), un grup paramilitar însărcinat cu apărarea sistemului teocratic dur al Iranului în țară și răspândirea ideologiei sale în străinătate.

În 1982, IRGC a supravegheat crearea Hezbollah, un grup extremist libanez. În anii următori, Hezbollah – cu pregătire și resurse din partea IRGC – a lansat o serie de atacuri teroriste violente, inclusiv bombardarea din 1983 a unei cazărmi americane din Beirut, care a ucis 241 de militari americani. Între timp, regimul iranian a reluat investițiile în programul nuclear printr-o celulă ultrasecretă numită Centrul de Cercetare în Fizică. Cu ajutorul lui Vyacheslav Danilenko, un fost om de știință rus, expert în arme nucleare.

Pe măsură ce Teheranul s-a angajat în aceste activități mortale, Statele Unite au intensificat treptat sancțiunile până în punctul în care ajunseseră în timpul crizei ostaticilor.

De data aceasta, economia Iranului nici nu a suferit prea mult. După criza ostaticilor, afacerile iraniene s-au îndepărtat în mod deliberat de Statele Unite.

Inutilitatea sancțiunilor americane a fost scoasă în evidență în 1995, când Conoco, o companie petrolieră cu sediul în Houston, a semnat un contract pentru dezvoltarea unui zăcământ masiv de petrol iranian offshore. A fost primul acord energetic între o companie americană și Iran de la revoluție și a depășit limitele sancțiunilor americane. (Conoco a ocolit restricțiile SUA prin semnarea contractului printr-una dintre filialele sale străine, care era legal la acea vreme.)

Sub o presiune politică intensă, președintele Bill Clinton a emis un ordin executiv care interzicea în mod explicit companiilor americane să participe la proiecte petroliere iraniene. Conoco s-a retras rapid din înțelegere, dar doar câteva luni mai târziu, gigantul energetic francez Total a anunțat că a semnat un contract pentru dezvoltarea aceluiași zăcământ de petrol pe care Conoco îl abandonase. În succesiune rapidă, Iranul a semnat aproape o duzină de acorduri suplimentare în domeniul energiei cu companii non-americane. Sancțiunile americane provocau daune, dar daunele loveau interesele americane, nu Iranului.

Revoltat, Congresul SUA a intrat în acțiune. În iulie 1996, Camera și Senatul au adoptat în unanimitate o lege inovatoare cunoscută sub numele de Legea privind sancțiunile pentru Iran și Libia (ILSA). ILSA a îndreptat tunul de sancțiuni al Americii nu direct asupra Iranului, ci mai degrabă către companiile străine care fac afaceri cu Iranul, multe dintre ele având sediul în țări care erau aliate ale SUA. Legislația amenința cu sancțiuni împotriva oricărei firme, indiferent unde se afla, care a făcut o investiție considerabilă în sectorul energetic al Iranului – exact așa cum făcuse Total după ce Conoco s-a retras.

ILSA a marcat una dintre primele încercări ale Statelor Unite de a aplica ceea ce a devenit cunoscut sub numele de „sancțiuni secundare”.

A fost o măsură extraordinară și, în mod firesc, nu le-a plăcut aliaților SUA din Europa. Sir Leon Brittan, comisarul pentru comerț al UE, a denunțat ILSA ca fiind o încercare nejustificată a Washingtonului de a dicta decizii în care nu ar trebui să aibă niciun cuvânt de spus. La îndemnul lui Brittan, UE a adoptat o lege care face ilegal ca companiile europene să respecte ILSA sau orice alte sancțiuni secundare ale SUA în viitor.

În 1997, un an după aprobarea ILSA, Total și alte câteva companii străine au anunțat planuri majore de dezvoltare a zăcământului de gaz South Pars din Iran. Conform noii legi americane, aceste investiții ar fi trebuit în mod clar să declanșeze sancțiuni ale SUA, iar membrii Congresului au cerut să se intervină. Sub îndrumarea secretarului de stat Madeleine Albright, oficialii SUA s-au întâlnit cu Sir Leon Brittan, comisarul pentru comerț al UE și, după negocieri dure, au ajuns la un acord: dacă UE ar fi dispus să coopereze cu Statele Unite în privința Iranului, Washingtonul s-ar abține să penalizeze firmele europene care au încălcat ILSA.

În anii următori, companiile energetice europene au continuat să canalizeze bani și expertiză în sectoarele petrolului și gazelor din Iran. La rândul său, regimul iranian a strâns miliarde de petrodolari, iar programul său nuclear s-a dezvoltat rapid. Sancțiunile secundare stabilite de ILSA au rămas nefolosite, iar principala realizare a legii a rămas doar breșa în relațiile transatlantice.