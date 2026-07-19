Ce pronostic are marele Rafael Nadal pentru finala Spania – Argentina de la Cupa Mondială

Fostul mare tenisman spaniol Rafael Nadal preconizează o victorie cu 2-1 a Spaniei în finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, deși a menționat că, dacă echipa spaniolă ar trebui să piardă, ar prefera ca acest lucru să se întâmple în fața Argentinei, relatează agențiile EFE și Agerpres.

„Evident, voi susține Spania din toate puterile, dar dacă trebuie să pierdem în fața cuiva, aș prefera să fie Argentina, datorită tuturor prietenilor argentinieni pe care îi am și datorită lui Scaloni” [Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei – n.r.], a declarat Nadal pentru postul de radio COPE.

Fostul legendar jucător de tenis a precizat că îl cunoaște personal pe Scaloni, descriindu-l drept „un fenomen” și subliniind că realizările sale alături de naționala Argentinei reprezintă „o performanță incredibilă”.

În opinia lui Nadal, echipa națională a Spaniei „a continuat să progreseze și ajunge în cel mai bun moment posibil. Am jucat mai bine decât ei până acum și am încredere că vom câștiga”.

„Mizez pe o victorie cu 2-1 pentru noi. Așa văd eu lucrurile. Hai, Spania!”, a spus el.

Spania și Argentina vor disputa finala CM 2026 diseară, de la ora 22:00 (ora României), pe MetLife Stadium din New Jersey (SUA).