O bombă artizanală pe care o purta o femeie a ucis trei persoane și a rănit cel puțin 21 în urma unei explozii produse sâmbătă seara în apropierea unui restaurant de lux din centrul Moscovei, au afirmat autoritățile, citate de Reuters.

Explozia a avut loc puțin înainte de ora locală 20:00, în apropierea unui restaurant italian situat într-unul dintre cele șapte zgârie-nori din Moscova construiți în epoca stalinistă, în Piața Kudrinkskaya.

Comitetul Antiterorism al Rusiei a transmis că o femeie neidentificată a încercat să intre în restaurant, dar a fost oprită de un agent de pază, potrivit agenției de știri de stat RIA.

Aceasta a scris că femeia, agentul de pază și un client al restaurantului italian „Balzi Rossi” au murit în urma exploziei care a urmat.

Persoanele rănite au suferit leziuni de diferite gravități, a spus poliția.

Agenția de știri de stat rusă RIA a difuzat imagini video cu agenți ai forțelor de ordine înarmați până la fața locului, care a fost închis publicului.

Armed security forces have sealed off access to Moscow’s Balzi Rossi restaurant. Seventeen people are reported to be in serious condition in Moscow hospitals.



One version is that an unidentified person brought an unknown object into the restaurant before the explosion. https://t.co/EN8SEUjAsd pic.twitter.com/jbx1pSbfNB — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 1, 2026

Autoritățile nu au dezvăluit identitatea celor uciși sau răniți și nici nu au indicat cine ar putea fi responsabilul.

Serviciul de securitate rus FSB a declarat la începutul acestui an că autoritățile vor intensifica protecția oficialilor militari de rang înalt, în urma unei serii de asasinate și tentative de asasinat pe care le-a atribuit Kievului.

Sursele ziarului Kommersant au spus că bomba era destinată să-i ucidă pe oaspeții de pe terasa de vară a restaurantului, în aer liber.

Kommersant a sugerat că bomba ar fi fost detonată de la distanță de o altă persoană și că femeia care o transporta s-ar putea să nu fi știut că era vorba de un dispozitiv exploziv.

Site-ul restaurantului a precizat că localul fusese închis sâmbătă pentru un eveniment privat.

La fața locului au intervenit numeroase ambulanțe și mașini de pompieri.

Three people were killed and 15 injured in an explosion at the Balzi Rossi restaurant in central Moscow, according to police. The venue had reportedly been closed for a private event. Police and ambulances responded in large numbers, while the cause of the explosion has not been… pic.twitter.com/suAYZiZIMW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 1, 2026

Mai mulți generali ruși și responsabili locali numiți de Moscova în teritoriile ucrainene ocupate au fost uciși sau răniți în atentate cu bombă în ultimii ani, notează AFP.

În august 2022, Daria Dugina, fiica ideologului ultranaționalist Alexandr Dugin, a murit în urma exploziei unei mașini.

În aprilie 2023, un blogger militar rus, Maxim Fomin, a murit în urma exploziei unei statuete-capcană care i-a fost oferită pe scenă într-o cafenea din Sankt Petersburg.