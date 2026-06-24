Ce sunt „peștii-iepure”, semnalați pe plajele din Grecia. Avertisment pentru turiști

Presa elenă a atras atenția în ultimele săptămâni că „peștii-iepure”, o specie toxică care se găsește în apele din sudul Greciei, se extinde în zone din apropierea Atenei și a Greciei centrale. Specialiștii Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” au venit miercuri cu o serie de precizări despre acești pești.

„În ultimele zile, numeroase articole din presa internațională au atras atenția asupra prezenței peștelui-iepure (Lagocephalus sceleratus) în apele Greciei. Deși titlurile sunt adesea spectaculoase, realitatea merită privită cu calm și din perspectivă științifică”, au scris miercuri dimineață reprezentații Muzeului „Grigore Antipa”, pe pagina de Facebook a instituției.

Potrivit lor, acest pește, originar din regiunea Indo-Pacifică, a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez și și-a extins rapid arealul în ultimele decenii.

„Astăzi, specialiștii îl consideră una dintre cele mai problematice specii invazive din estul Mediteranei, deoarece afectează ecosistemele locale și activitatea pescarilor”, au scris reprezentanții muzeului.

De unde vine numele

Denumirea populară de „pește-iepure” provine de la cei patru dinți puternici, uniți într-o structură asemănătoare unui cioc, care amintește de incisivii unui iepure, potrivit sursei citate.

„Cu ajutorul acestora poate sparge cochilii, tăia plase de pescuit și provoca răni serioase dacă este manipulat necorespunzător”, a mai transmis Muzeul „Grigore Antipa”.

Sfaturi pentru turiști

Deși au fost raportate cazuri de persoane mușcate de acest pește în Grecia și în alte țări mediteraneene, specialiștii muzeului de istorie naturală spun că astfel de incidente sunt rare și apar, de regulă, atunci când oamenii încearcă să atingă, să hrănească ori să captureze exemplarele.

„Specialiștii recomandă să nu fie deranjat și să fie privit de la distanță, la fel ca orice alt animal sălbatic. Un aspect mai puțin cunoscut este că această specie poate acumula tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice toxine naturale cunoscute. Din acest motiv, peștele nu trebuie consumat. Legislația europeană interzice comercializarea speciilor din această familie pentru consum alimentar”, au mai transmis atenția reprezentanți muzeului.

„Pentru turiști, mesajul este simplu: bucurați-vă de mare, observați fauna marină cu respect și evitați să atingeți animale necunoscute. Prezența peștelui-iepure nu trebuie să provoace panică, însă reprezintă un bun prilej de a înțelege cum schimbările climatice, transportul maritim și deschiderea căilor de migrație pot modifica biodiversitatea mărilor și oceanelor”, au mai avertizat aceștia.

Unde a fost semnalat „peștele-iepure”

„Peștele-iepure” a fost înregistrat la începutul lunii iunie în sudul Golfului Evian și de-a lungul unor părți ale coastei Attica, inclusiv Palaia Fokaia, Saronida și Varkiza, potrivit Ekathimerini.

„Am înregistrat indivizi mici de lagocephalus în zone precum Burzi, Lefkandi și Eretria (de-a lungul coastei de vest a Eviei), pe lângă plajele din Attica”, a declarat pentru Kathimerini biologul marin și doctorandul la Universitatea din Tesalia, Dimitris Pafras.

El a spus că răspândirea acestui pește reflectă schimbări mai ample de mediu.

„Atunci când o specie găsește hrană, temperaturi adecvate și puțini prădători, răspândirea sa nu este surprinzătoare, ci un rezultat ecologic așteptat”, a spus Pafras.

Cercetătorii spun că încălzirea temperaturilor mării, legată de schimbările climatice, face ca apele grecești să fie din ce în ce mai primitoare pentru specie.