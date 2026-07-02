Ce trebuie să faci dacă locuința ta a fost afectată de inundațiile din ultimele zile

Vremea din ultimele zile a lovit dur mai multe zone ale țării. Ploile abundente și fenomenele hidrometeorologice severe au provocat inundații care au afectat locuințe în numeroase localități. Pentru cei aflați în această situație, Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM) transmite un mesaj clar: anunțați cât mai repede daunele suferite.

Ce este PADROM și cine e vizat

PADROM este societatea care administrează, prin lege, sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor din România – cea cunoscută drept polița PAD. Este vorba de o companie de asigurare-reasigurare cu capital privat, înființată prin asocierea mai multor asigurători, în baza Legii nr. 260/2008.

Polița PAD acoperă trei riscuri specifice țării noastre: cutremur, inundații și alunecări de teren. Practic, orice proprietar care deține o astfel de poliță și a suferit pagube din cauza inundațiilor din această perioadă se poate adresa PADROM pentru despăgubire.

Cum anunți o daună

Compania a pus la dispoziție mai multe modalități, simple, prin care oamenii afectați pot notifica paguba:

Online, pe site-ul PADROM (padrom.ro), folosind butonul dedicat aflat în colțul din dreapta sus al paginii;

Direct printr-un link special creat pentru raportarea daunelor

Telefonic, la numărul scurt 021 9930;

Prin asigurătorul de la care a fost cumpărată polița PAD.

Potrivit companiei, sistemul digital de gestionare a daunelor este gândit să scurteze timpii de așteptare și să reducă birocrația, astfel încât dosarele să fie procesate mai rapid.

Cât poți primi ca despăgubire

Sumele maxime pe care le poate acoperi polița PAD depind de tipul construcției:

100.000 de lei pentru locuințele construite din materiale rezistente;

50.000 de lei pentru locuințele din paiantă sau chirpici.

Compania susține că dispune de fonduri proprii suficiente pentru a acoperi toate despăgubirile generate de inundațiile din această perioadă. În plus, PADROM beneficiază de un program de reasigurare de 1,86 miliarde de euro — cel mai mare din Europa Centrală și de Est — menit să garanteze plata despăgubirilor chiar și în situații de amploare.

Ce spune conducerea companiei

Nicoleta Radu, Director General PADROM, a transmis un mesaj de susținere către comunitățile afectate:

„Suntem alături de toate comunitățile afectate de inundațiile din această perioadă și le asigurăm că sprijinul nostru financiar este garantat pentru locuințele asigurate. Îi încurajăm pe toți cei care dețin o poliță PAD și au fost afectați de aceste inundații să anunțe daunele imediat, astfel încât procesul de despăgubire să poată începe fără întârziere. Rămânem un partener de încredere în fața riscurilor catastrofale.”

Pe scurt: dacă locuința ta a fost afectată de inundații și ai o poliță PAD, nu amâna anunțarea daunei. Cu cât notifici mai devreme, cu atât procesul de despăgubire poate începe mai repede.