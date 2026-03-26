Ce urmează pentru naționala României după înfrângerea din Turcia. Lucescu pleacă, pe cine vrea FRF selecționer

Turcia vs România 0-1, la Istanbul, joi, 26 martie 2026, în semifinala play-off-ului de calificare la Cupa Mondială. Inquam Photos / Ștefan Constantin

Echipa națională a României a fost învinsă cu 1-0 de Turcia, joi seară, la Istanbul, în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială, astfel că va rata a șaptea ediție consecutivă a turneului final, la care nu a mai participat din 1998.

Întrucât au pierdut duelul cu Turcia, „tricolorii” vor juca marți un meci fără miză cu pierzătoarea semifinalei dintre Slovacia și Kosovo, în deplasare.

GOLAZO.ro, site-ul de sport al HotNews, scrie că meciul cu Turcia a fost penultimul pentru selecționerul Mircea Lucescu la cârma primei reprezentative.

Acesta va pleca de la națională după amicalul de marți, iar Federația Română de Fotbal are deja numele înlocuitorului, Gică Hagi.

În septembrie, România va începe aventura în Liga Națiunilor, unde a urcat o urnă valorică și va întâlni adversare mai bine cotate decât în campania precedentă.

Programul din Nations League arată astfel: