Ce va face Primăria Capitalei în contextul crizei energetice? Ciucu: „Greu de spus, pentru că serviciile publice sunt prin natura lor continue”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că, luni dimineaţă, va convoca şefii societăţilor subordonate primăriei pentru a lua decizii în cazul crizei energetice. El a precizat că vor fi căutate soluţii pentru trecerea pe generatoare, acolo unde se va putea, relatează News.ro.

„Mâine dimineaţă ne vom întâlni şi voi convoca acele subordonate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti care se pot califica fiind mari consumatori de energie. În special STB, să vedem ce se mai poate face aici, Termoenergetica, companii de iluminat public şi să vedem ce putem face”, a declarat Ciprian Ciucu, duminică seară, la Digi24.

Întrebat la ce să se aştepte bucureştenii, Ciucu a precizat că e prematur să spună acum ce decizii se vor lua, dar a menţionat că se va încerca trecerea pe generatoare în unele cazuri.

„Este prematur să spun acum, pentru că până nu am o discuţie cu toţi conducători acestor instituţii sau companii municipale, mi-e greu să vă spun, pentru că serviciile publice sunt, prin natura lor, continue. Adică nu le poţi interupe. Dacă există situaţii excepţionale, ne putem gândi. Dar vă daţi seama că asta este important pentru siguranţa cetăţenilor, transportul public în aceste perioade este foarte important. Deci e greu de spus ce putem face şi noi, dar vom analiza mâine şi să vedem dacă sunt măsuri care se impun. Guvernul a făcut acest apel şi ne punem cu toţii problema să vedem unde se pot folosi generatoare, ce se mai poate face”, a spus Ciucu.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că Guvernul a declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea.

Bolojan a mai afirmat că va fi importantă economisirea voluntară în orele de seară, când există un deficit şi a făcut un apel către cetăţeni, dar în special către companii şi autorităţi publice să îşi facă planificări de reduceri voluntare.