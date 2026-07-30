Cea mai mare afacere din domeniul imobiliar făcută vreodată

Peter Minuit, guvernatorul colonial al orașului New Amsterdam, coboară de pe o navă olandeză, îi cheamă pe șefii indieni și începe negocierile. Le oferă mărgele, ace, pânză, cuțite și nasturi pentru a cumpăra întreaga insulă Manhattan. Adunate, toate obiectele valorau 24 de dolari, în banii de azi, scrie și The Atlantic

Va trebui să se tocmească, dar nu va fi prea dificil. Astfel, încheie „cea mai mare afacere din toate timpurile pe piața imobiliară ”. Iar olandezii își stabilesc așezarea acolo. J

Cel puțin asta învățau americanii din cărțile de istorie până acum câțiva ani. Unii o numesc „cea mai mare afacere”, deoarece suma era nesemnificativă chiar și după standardele vremii. Alții o numesc „cea mai inteligentă afacere”, deoarece deși valoarea obiectelor în bani poate fi ridicolă, pentru băștinași acestea erau neprețuite

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Mit sau realitate?

Indiferent cum privești lucrurile, povestea achiziției Manhattanului este una dintre cele mai controversate și contestate din istoria americană.

Unii istorici susțin că infamul schimb nu a avut niciodată loc – deși este consemnat în mai multe documente de arhivă. Pare atât de nedrept încât nu poate fi decât o minciună, spun ei, citați de Naftemporiki. De fapt, textele care ne-au rămas arată că ambele părți au fost complet mulțumite de acord. Chiar și după ani buni, indienii nu se consideră păcăliți.

Cea mai evidentă este și cea mai simplă: Valoarea este relativă. Dacă Minuit le-ar fi dat indienilor un sac plin cu diamante, nimeni nu ar fi pus la îndoială valoarea (și autenticitatea) tranzacției. Întrucât mărgelele de sticlă sunt chiar mai puțin valoroase pentru noi astăzi decât erau pentru olandezi, putem presupune că indienii au fost înșelați.

Însă abundența excesivă naște întotdeauna dispreț. Dimpotrivă, atunci când ceva este rar, este și valoros. Pentru băștinași, mărgelele de sticlă erau în mod clar o raritate la acea vreme.

Cum au călătorit mărgelele din Europa în America

Mărgelele de sticlă au jucat un rol mic, dar consistent, în explorarea lumii de către Europa, care a început în secolul al XV-lea .

La prima sa debarcare în America, Cristofor Columb a menționat în jurnalul său că, pe 12 octombrie 1492, a oferit cadou pălării roșii și mărgele. Băștinașii și- au pus imediat mărgelele la gât.

După Columb, aproape că nu au mai existat exploratori sau coloniști care să vină în America care să nu fi adus mărgele pentru a le oferi sau a le schimba. Jurnalele lor sunt pline de referințe la acest subiect.

Utilizarea lor era deja bine stabilită când olandezii și-au fondat colonia în Noua Olanda. Principalul producător european de mărgele de sticlă a fost Veneția, Italia, ale cărei mărgele au călătorit pe toate continentele locuite și au fost un element de bază în comerțul mondial timp de secole.

Alte națiuni europene au dezvoltat industrii rivale de mărgele. Printre acestea s-a numărat și Olanda, care și-a produs propriile mărgele pe tot parcursul secolului al XVII-lea. Mărgelele europene pentru comerț erau importante pentru olandezi mai ales în coloniile americane.

Mărgele în loc de mâncare sau piei

Odată ce colonia Noua Olanda a fost înființată, mărgelele de sticlă au ocupat un loc important în economia așezării. Secretarul colonial, Isaac de Rasiere, care a sosit pe 28 iulie 1626, a aflat rapid de valoarea lor. În scrisoarea sa către Camera de Comerț din Amsterdam a Companiei Indiilor de Vest, datată 23 septembrie a acelui an, a menționat importanța lor de mai multe ori.

Cumpărase zece piei de castor de la indienii Minquac în schimbul unor articole de pânză, două topoare, o cantitate mică de mărgele și alte câteva obiecte.

Împreună cu scrisoarea sa, de Rasiere a trimis două șiruri de mărgele, unul negru și unul alb, ca mostre către Compania Indiilor de Vest și le-a cerut să-i trimită două sau trei sute de livre de mărgele similare, „deoarece acestea sunt foarte căutate și nu există altele aici”.

De asemenea, el a explicat că le vânduse coloniștilor direct zece până la douăzeci de kilograme de mărgele, deoarece le puteau folosi pentru a face comerț cu indienii pentru alimente proaspete, „pentru că se plâng atât de mult de mâncare”.

Principala utilizare a acestor mărgele de sticlă era ca bijuterii. Localnicii le-au adoptat rapid ca parte integrantă a costumului lor nativ.