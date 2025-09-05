Cea mai mare companie din România se pregătește de concedieri

Grupul austriac de petrol, gaze și produse chimice OMV plănuiește să renunțe la 2.000 din cei 23.000 de angajați la nivel mondial, potrivit publicației locale Kurier, preluată de Reuters. Filiala din România, OMV Petrom, va fi cea mai afectată de această măsură, susțin surse din cadrul sindicatelor. OMV Petrom este cea mai mare companie din România din punctul de vedere al cifrei de afaceri.

La finalul lunii iunie, OMV Petrom avea 10.158 de anjagați, potrivit raportului financial al companiei.

Reduceri de personal mai sunt planificate și la rafinăria OMV din sudul Germaniei, dar și în Slovacia, unde compania deține benzinării, mai spun sindicatele din cadrul grupului.

Filiala de produse chimice Borealis – care urmează să fuzioneze cu divizia de produse chimice a companiei Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), principalul acționar al OMV – nu va fi afectată.

Aproximativ 400 din cele 5.400 de posturi ale companiei din Austria vor fi eliminate, compania intenționând să facă restructurările „cât mai conștient social posibil”, a mai scris ziarul.

Sindicatele din cadrul companiei se pregătesc de acțiuni de protest

OMV a refuzat să comenteze aceste informații, potrivit Reuters. La rândul său, HotNews.ro a cerut un punct de vedere companiei OMV Petrom.

Numind planurile o „lovitură severă” pentru economia austriacă, sindicatul GPA a avertizat că ar putea urma acțiuni de protest, dacă OMV nu va prezenta o ofertă „echitabilă” pentru angajații care pleacă.

„Posibila pierdere de personal înalt calificat este o pierdere majoră pentru industria austriacă”, a adăugat acesta.

OMV Petrom a avut anul trecut o cifră de afaceri de 29,6 miliarde de lei și un profit de 4,2 miliarde de lei. Comparativ cu anul 2023, cifra de afaceri a scăzut cu aproximativ 12%, în timp ce profitul net a crescut ușor.