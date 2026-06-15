Cea mai mare fabrică de contoare din România a fost scoasă la vânzare FOTO&DOCUMENT

Fabrica de contoare de consum de curent electric și gaze naturale din Timișoara, cea mai mare de profil din țară, a fost scoasă la licitație, după ce proprietara ei, compania AEM SA, a intrat definitiv în faliment în martie anul acesta, societatea fiind în insolvență din 2024 și cu activitatea de producție sistată din 2023.

Falimentul a fost declarat după ce un plan de reorganizare a fost respins de creditori în toamna anului trecut, după cum a relatat Profit.ro.

Totalul creanțelor cu drept de vot din tabelul de datorii al AEM SA depășește 404 milioane lei, cei mai mari creditori fiind ANAF (155,8 milioane lei) și banca de stat Exim Banca Românească (121,2 milioane lei).

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