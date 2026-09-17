„Cea mai mare greșeală pentru microbiomul vaginal.” De ce apar infecțiile repetate și ce dezechilibrează flora

Igiena incorectă, produsele parfumate, contactele sexuale neprotejate sau anumite produse folosite în timpul sexului pot modifica echilibrul florei vaginale. De multe ori, chiar încercarea de a „curăța” prea bine zona intimă ajunge să favorizeze tocmai problemele pe care femeile vor să le evite, și anume infecțiile. Dr. Bianca Panda, medic specialist ginecolog la Hyperclinica MedLife Genesys Arad, explică ce înseamnă, de fapt, un microbiom vaginal sănătos, când sunt utile probioticele și de ce candidozele sau vaginozele repetate merită investigate, nu tratate la întâmplare.

Microbiomul este format dintr-un număr uriaș de microorganisme – mai ales bacterii, dar și virusuri și fungi – care trăiesc atât în organism, cât și pe piele. Dintre toate ecosistemele de microorganisme cu care trăim în echilibru, cel mai studiat este cel intestinal. Însă o atenție deosebită este acordată în ultimii ani și microbiomului vaginal. Acesta este alcătuit din microorganisme care trăiesc în mod natural la nivelul vaginului și care, atunci când se află în echilibru, contribuie la protecția împotriva infecțiilor.

Nu există însă o formulă identică pentru toate femeile. „Nu putem vorbi despre un microbiom-model pe care să-l copiem la toate femeile. Un microbiom sănătos este dominat de lactobacili și are un pH acid, sub 4,5. Și, foarte important, nu trebuie să avem simptome: fără miros neplăcut, fără iritație, fără secreții anormale – aceștia sunt o parte dintre parametrii care definesc un microbiom vaginal sănătos”, explică dr. Bianca Panda.

Proporția diferitelor bacterii poate varia în funcție de vârstă, etapă hormonală și chiar de momentul ciclului menstrual. Menopauza, de exemplu, poate modifica semnificativ microbiomul vaginal. „Este ca o amprentă, este unic, dar cu o semnătură comună. Nu există un microbiom perfect, există, însă, variante de microbiom echilibrat pentru fiecare femeie în parte”, subliniază medicul.

Cea mai frecventă greșeală: prea multă igienă

În încercarea de a elimina orice urmă de miros sau de secreție inconfortabilă, unele femei ajung să folosească prea multe produse de igienă sau chiar să apeleze la spălături intravaginale. Potrivit medicului ginecolog, aceasta este una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le întâlnește în practică.

„Din punctul meu de vedere, ca ginecolog, cea mai mare greșeală este supraigiena, nu lipsa ei. Văd foarte multe paciente care îmi spun că își fac spălături intravaginale”, semnalează dr. Bianca Panda. În plus, gelurile parfumate și săpunurile agresive pot afecta bacteriile bune care contribuie la menținerea echilibrului local.

Igiena ar trebui făcută doar la exterior, la nivelul vulvei. „Regula de aur este: cu cât mai simplu, cu atât mai sănătos. Vulva se spală cu apă și, dacă se dorește, cu un produs blând, fără parfum, doar extern. Vaginul se curăță singur, are un sistem autonom foarte complex, nu este o cavitate care trebuie dezinfectată”, subliniază medicul.

O anumită secreție și un anumit miros vaginal sunt normale. Încercarea de a le elimina complet poate avea efectul opus celui dorit. „De multe ori, femeile încearcă să elimine un miros care este absolut normal și ajung să creeze condițiile pentru ceva anormal. Vaginul nu are nevoie să fie curățat, are nevoie să fie lăsat în pace”, spune dr. Panda. Totuși, este nevoie de un consult ginecologic atunci când apar simptome neobișnuite sau neplăcute.

Mirosul neplăcut, secrețiile neobișnuite și mâncărimea nu ar trebui tratate „după ureche”

Mirosul modificat, în special cel descris drept „miros de pește”, secrețiile cu aspect sau culoare neobișnuită, mâncărimea, usturimea sau disconfortul la contactul sexual sunt motive pentru o consultație ginecologică. „Toate acestea sunt semnale că trebuie să mergi la control, nu să te autotratezi. Vaginoza bacteriană, candidoza și unele boli cu transmitere sexuală pot avea simptome care se suprapun”, atrage atenția medicul.

Specialista atrage atenția asupra unui fenomen pe care-l întâlnește foarte frecvent la pacientele care ajung în final în cabinetul său: autotratamentul cu ovule sau alte produse cumpărate direct din farmacie, care poate întârzia diagnosticul corect. „Dacă tratăm greșit și ne cumpărăm singure un ovul, putem să mascăm o infecție sau o boală cu transmitere sexuală, în loc să o tratăm”, spune dr. Bianca Panda.

În cabinet, examinarea și testele potrivite îi pot oferi medicului informațiile necesare pentru a diferenția cauzele și a orienta corect tratamentul.

Viața sexuală poate modifica temporar flora vaginală

Contactul sexual poate modifica pentru o perioadă pH-ul și compoziția microbiomului vaginal, chiar în absența unei infecții cu transmitere sexuală. „În timpul contactului sexual pot fi introduse microorganisme noi, care temporar pot modifica pH-ul și echilibrul florei. Un partener nou și o frecvență mai mare a contactelor sexuale pot favoriza aceste modificări”, explică dr. Panda.

După contactul sexual, medicul recomandă igiena externă a zonei vulvare, fără spălături intravaginale. De asemenea, urinarea după contactul sexual poate fi utilă pentru reducerea riscului unor infecții urinare. „Este foarte bine să golim vezica după contactul sexual. Ajută în special în prevenirea cistitelor. Putem face și o toaletă vulvară, dar fără spălături intravaginale.”

De ce contactul sexual fără prezervativ poate crește temporar pH-ul vaginal

Prezervativul nu oferă doar protecție contraceptivă și împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală, ci limitează și modificările produse de contactul spermei cu mediul vaginal. „Sperma are un pH alcalin, iar vaginul funcționează într-un mediu acid. Dacă avem contacte repetate neprotejate, pH-ul vaginal poate crește temporar. La femeile predispuse, acest lucru poate favoriza apariția unei vaginoze bacteriene”, explică medicul.

Prin urmare, la femeile cu episoade repetate de vaginoză, folosirea prezervativului poate fi unul dintre factorii care contribuie la menținerea unui mediu vaginal mai stabil.

Lubrifianții și spermicidele pot dezechilibra flora

Nu toate produsele pe care unele cupluri le folosesc în timpul contactului sexual sunt neutre pentru mucoasa vaginală. Dr. Panda menționează în special unele produse cu glicerină și spermicidele folosite frecvent, care pot irita mucoasa sau pot favoriza dezechilibre locale. Pentru femeile care au episoade repetate de vaginoză sau alte infecții vaginale, medicul recomandă alegerea unor produse cât mai simple. „Lubrifianții ar trebui să fie pe bază de apă, fără parfum și cu un pH cât mai apropiat de cel vaginal”, spune dr. Bianca Panda.

Trei-patru episoade de infecție pe an sunt un semnal că trebuie identificată cauza

Unele femei fac candidoze sau vaginoze mult mai frecvent decât altele. Microbiomul vaginal este doar una dintre explicații. „Ține foarte mult și de terenul genetic al pacientei, de eventuale dezechilibre hormonale, de un diabet nediagnosticat, de stres cronic sau de factori legați de viața sexuală. Dacă episoadele apar de trei-patru ori pe an, trebuie investigat mai amănunțit”, explică ginecologul.

În aceste situații, medicul poate recomanda investigații pentru tulburări hormonale sau boli cronice care favorizează recurențele. Infecțiile vaginale și cele urinare recurente se pot suprapune, iar educația privind igiena intimă și comportamentul de după contactul sexual poate reduce o parte dintre episoade.

Diabetul este una dintre afecțiunile care trebuie luate în calcul atunci când candidoza revine frecvent. „De multe ori pacientele nu știu că au diabet. Când avem recidive, merită investigată și partea aceasta”, spune dr. Panda. Valorile crescute ale glicemiei pot favoriza dezvoltarea infecțiilor cu Candida, motiv pentru care controlul metabolic poate deveni o parte importantă din strategia pentru prevenirea recidivelor. O dietă echilibrată, cu limitarea excesului de zahăr și cu alimente fermentate consumate în cadrul alimentației obișnuite, poate susține sănătatea generală. Nu înlocuiește însă diagnosticul și tratamentul atunci când există simptome.

Ce știm despre probioticele vaginale și când le recomandă medicul

În farmacii și online, produsele care conțin lactobacili sunt tot mai ușor de găsit, sub formă de probiotice vaginale sau orale. Medicul atrage însă atenția că acestea nu ar trebui administrate automat unei femei fără simptome sau fără antecedente de infecții recurente.

„Avem dovezi mai bune pentru probioticele vaginale și le folosim după tratamentul vaginozelor, pentru a reduce riscul de recidivă. Pentru cele orale, dovezile în ceea ce privește microbiomul vaginal nu sunt la fel de consistente. Unele tulpini par să ajungă să colonizeze și vaginul, pentru altele nu s-a demonstrat acest efect”, explică ginecologul.

În cazul unei femei sănătoase, fără infecții repetate, medicul nu recomandă utilizarea profilactică, din proprie inițiativă, a probioticelor vaginale. „Dacă sunteți perfect sănătoasă și nu aveți infecții, nu vă apucați să luați profilactic probiotice. Mai degrabă aveți grijă la alimentație”, recomandă dr. Panda.

Medicul recomandă includerea în dietă a alimentelor fermentate, precum chefirul sau varza murată, ca parte a unei alimentații variate care poate susține microbiomul intestinal și sănătatea generală.

Poate microbiomul intestinal să influențeze viața sexuală?

În ultimii ani, unele cercetări au început să exploreze și legătura dintre microbiomul intestinal, hormonii sexuali și libido. Ipoteza este interesantă, spune dr. Panda, însă dovezile sunt încă limitate. „Clar există o legătură între intestin, hormoni și libido. Intestinul participă la metabolizarea estrogenilor, iar inflamația cronică intestinală ne poate influența axa hormonală. Dar trebuie să fim foarte onești: cea mai mare parte a dovezilor vine din studii mici, studii pe animale sau din corelații, nu din studii ample pe femei”, observă medicul ginecolog.

De aceea, în cazul unui libido scăzut, explicațiile mai frecvente trebuie căutate înaintea microbiomului. Dr. Panda enumeră: „Stresul, oboseala, dezechilibrele hormonale sau problemele din cuplu sunt explicații mult mai apropiate și trebuie excluse înainte să ne uităm la microbiom.”

Estrogenii, progesteronul și testosteronul pot influența atât funcția sexuală, cât și mediul vaginal. Unele femei observă, de exemplu, modificări ale secrețiilor sau mirosului în zilele de dinaintea menstruației. Și afecțiunile tiroidiene pot intra în discuție atunci când există simptome hormonale sau infecții vaginale recurente.

„Nu mergeți la farmacie să vă cumpărați un ovul de urgență”

Mesajul pe care dr. Bianca Panda spune că îl repetă cel mai des pacientelor este să nu trateze automat orice mâncărime, secreție sau disconfort ca pe o candidoză. „Multe paciente merg la farmacie, spun ce simptome au și cumpără un ovul care, de multe ori, nu se potrivește cu infecția pe care o au. Mai bine merg la un control decât să își cumpere un ovul de urgență”, recomandă medicul ginecolog.

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Articol susținut de MedLife