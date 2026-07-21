Cea mai mare iluzie economică: mlaștina care era să bage un stat în faliment

Pe Rue du Quencambois, o arteră îngustă din centrul Parisului, mulțimea a început să se adune înainte de răsăritul soarelui. Negustori, nobili, servitori, avocați, preoți, văduve și soldați se înghesuie, strigă și imploră pe cineva dispus să le vândă încă câteva acțiuni.

Trăsurile nu mai pot trece, bătăile sunt la ordinea zilei, unii leșină din cauza căldurii. Alții se întorc acasă cu mii de lire mai bogați, fără să fi produs absolut nimic. Cuvântul „milionar” apare pentru prima dată în limba franceză.

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Nu descrie un industriaș sau un proprietar de pământ, ci pe cineva care a cumpărat o acțiune la momentul potrivit. În vara anului 1720, întreaga Franță este convinsă că a descoperit cea mai ușoară cale către îmbogățire, scrie istoricul Nial Ferguson în „The Ascent of Money: A Financial History of the World” publicată în 2008.

De fapt, este la doar câteva zile distanță de unul dintre cele mai mari dezastre economice pe care le-a trăit vreodată Europa.

Bărbatul care a promis „rezolvă” problema banilor

În spatele acestui miracol financiar se află un om în care ar fi greu să te încrezi.

John Law nu era francez, ci scoțian. Nu era bancher, ci jucător. Își construise reputația nu pe piețe, ci în cazinourile londoneze și fusese chiar condamnat pentru crimă după un duel, înainte de a evada din închisoare și a găsi refugiu în Franța.

Și totuși, acest om a reușit să convingă Coroana Franceză că găsise soluția la cea mai mare problemă economică a vremii. După moartea lui Ludovic al XIV-lea, scrie și Edward Chancellor în „Devil Take the Hindmost: A History of Financial Speculation”, regatul era practic falimentar. Războaiele costisitoare lăsaseră în urmă un munte de datorii, iar vistieria statului era goală.

Law a propus ceva ce suna aproape revoluționar: în loc să se bazeze exclusiv pe aur și argint, economia ar putea funcționa pe bani de hârtie, emiși de o nouă bancă de stat. Pentru prima dată, banii nu ar fi doar metale prețioase. Ar fi vorba doar de încredere, scrie și Naftemporiki.

Era nevoie de o poveste care să-i facă pe oameni să creadă în ea

Pentru a susține acest nou sistem, era nevoie de o poveste care să-i facă pe oameni să creadă în ea. Era nevoie de infama „narațiune”, iar aceasta se numea… Louisiana.

Franța deținea vaste întinderi de pământ de-a lungul râului Mississippi, în America de Nord. În realitate, era o colonie slab populată, cu climă aspră, infrastructură insuficientă și activitate economică limitată.

O mare parte a zonei era formată din mlaștini, zone umede și terenuri necultivate. Coloniștii se confruntau cu inundații, malarie, febră galbenă, lipsă de infrastructură și dificultăți enorme în transport.

Activitatea economică era limitată, iar randamentul investițiilor incert. Era o vastă mlaștină, la propriu și la figurat. În imaginația investitorilor, însă, era noul El Dorado.

Zvonuri despre zăcăminte neexploatate de aur, argint și pietre prețioase au circulat în toată Franța. Compania Mississippi a dobândit monopolul comercial al coloniei, iar acțiunile sale au devenit cel mai căutat activ al țării.

Cu cât prețurile creșteau, cu atât mai mulți oameni voiau să cumpere. Și cu cât mai mulți oameni cumpărau, cu atât prețurile creșteau.

Bula care era „acoperită” de bani tipăriți zilnic

Pentru a menține acest lanț, Banque Royale a făcut ceva ce părea să funcționeze perfect: a tipărit constant bancnote noi. Cu acestea, investitorii cumpărau acțiuni noi, iar acțiunile creșteau. Iar creșterea a creat mai mult optimism.

Optimismul a dus la și mai multă tipărire de bani. Era un mecanism autoalimentat, bazat exclusiv pe convingerea că prețurile nu se vor opri niciodată din creștere. Astăzi am numi-o o bulă a activelor. Pe atunci, cuvântul nici măcar nu exista.

Momentul în care toată lumea își dorea aur

Primele îndoieli au apărut discret. Unii investitori au început să se întrebe dacă Louisiana era într-adevăr atât de bogată pe cât o descriau broșurile companiei. Alții pur și simplu au decis că deja câștigaseră suficient și au început să vândă. Și, cel mai important, au început să ceară ceva ce sistemul nu mai putea oferi: aur.

Când deținătorii de bancnote au cerut să le schimbe pe metale prețioase, adevărul a ieșit la iveală. În seifuri erau mult mai multe hârtii decât aur.

Încrederea aproape că a dispărut în câteva zile.

21 iulie – ziua în care s-a schimbat totul

Pe 21 iulie 1720, guvernul francez a fost obligat să devalorizeze oficial bancnotele. Decizia a confirmat ceea ce mulți se temeau, dar nimeni nu voia să creadă: averile a sute de mii de oameni fuseseră construite pe o iluzie.

Revolte au izbucnit în fața Banque Royale. Oamenii au fost călcați în picioare în timp ce încercau să-și salveze economiile. Prețurile acțiunilor s-au prăbușit, iar sistemul bancar s-a prăbușit. Țara a fost aruncată într-o criză economică profundă.

Moștenirea unei bule

John Law a fost demis din toate funcțiile și a părăsit Franța în decembrie 1720. Există relatări potrivit cărora a plecat deghizat, pentru a evita furia publicului și eventualele represalii ale creditorilor și investitorilor ruinați. Istoricii nu sunt însă unanimi asupra detaliilor exacte ale deghizării; este una dintre acele anecdote care au intrat în folclorul financiar.

Ce știm cu certitudine este că a fugit din Franța după colapsul Mississippi Bubble, că și-a pierdut aproape întreaga avere, că a trăit ulterior în Bruxelles și Veneția și că a murit la Veneția în 1729, la 58 de ani.

Partea interesantă este că nu a dispărut complet din viața publică. A continuat să scrie despre bani, credit și economie și a încercat să convingă diverși monarhi europeni să adopte idei similare celor promovate în Franța. Nu a mai primit însă vreodată puterea pentru a le pune în practică.

Pentru mulți istorici ai finanțelor, finalul lui Law este aproape tragic: omul care a anticipat importanța băncilor centrale și a expansiunii creditului a devenit totodată simbolul uneia dintre cele mai mari bule speculative din istorie.

Niall Ferguson rezumă foarte bine paradoxul: John Law nu a fost doar un șarlatan care a provocat o bulă; el a fost și un vizionar care a înțeles anumite mecanisme ale finanțelor moderne cu un secol înaintea contemporanilor săi.

Francezii nu și-au pierdut doar economiile.

Și-au pierdut încrederea în banii de hârtie, în bănci și în sistemul financiar în sine. Această neîncredere avea să însoțească țara timp de multe decenii și avea să-i afecteze profund istoria economică ulterioară.

Trei secole mai târziu, bula din Mississippi este încă predată în școlile de economie nu pentru că a fost prima mare prăbușire a pieței bursiere, ci pentru că a dezvăluit un adevăr atemporal despre piețe: fiecare epocă crede că de data aceasta regulile s-au schimbat. Și aproape fiecare epocă descoperă, pe calea cea grea, că optimismul excesiv poate fi la fel de periculos ca panica însăși.