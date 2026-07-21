Cea mai scumpă eroare din e-Factura; sistemul validează documentul, dar nu și tranzacția

Prin e-Factura apar situații în care antreprenorii de bună credință primesc facturi cu sume fictive. Este foarte important ca acestea să fie verificate înainte de plată.

„Anumite firme au speculat în sens rău acest lucru și au trimis facturi în e-FACTURA cu sume care la prima vedere nu ridică semne de întrebare, mai ales dacă discutăm de o companie cu volum mare de facturi, însă, analizate în detaliu, aceste facturi nu corespund niciunui serviciu prestat sau bun achiziționat”, a declarat Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil și fondator ABS Group.

Recent, unei companii i-au apărut în SPV mai multe facturi de la un furnizor, care la prima vedere nu ridicau nicio suspiciune. Acestea au fost achitate, întrucât exista deja încredere comercială, însă la o verificare mai amănunțită s-a demonstrat că nu aveau o bază reală, fiind emise fără niciun temei.

Cosmin Dumitrașcu, fondator ABS Group Romania. Foto: arhiva personală

Cazul expune cât de simplu poate trece neobservată o factură nejustificată pe care, din neatenție și mai ales pe încredere, o putem achita fără să ne dăm seama.

Recomandările experților

1. Să se verifice recepționarea oricărei facturi sosite prin e-Factura, în tandem cu purtarea corespondenței, cu prevederile contractuale sau comenzi din care să reiasă livrarea sau prestarea serviciului;

2. Să existe confirmări pe sumele instituite cu departamentul responsabil care a solicitat sau recepționat bunurile/serviciile, nu doar cu departamentul financiar;

3. Să fie consemnat un prag ce reprezintă suma de control intern pentru facturile care nu prezintă o comandă ori un contract existent;

4. De contactat furnizorul și, eventual, autoritățile atunci când se constată existența unor facturi emise fără justificare.

„Existența digitalizării prin automatizarea e-Factura nu ar trebui să excludă verificarea unei facturi, ci de fapt este o condiție primordială. Faptul că există un sistem/soft care ne permite o mai mare viteză reprezintă în mod clar un avantaj. Totuși, nu înseamnă că avem motive de a renunța la controlul intern privind efectuarea unei plăți, mai ales în perioada aceasta unde banii nu mai circulă cu aceeași viteză ca acum câteva luni”, a explicat Cosmin Dumitrașcu.