Cea mai surprinzătoare poveste de succes economic din lume

Uber-ul din Phenian, BMW-urile de pe bulevarde și miliardele din războiul lui Putin- acestea spun povestea incredibilă a revenirii Coreei de Nord, scrie Wall Street Journal.

Astăzi, Coreea de Nord, subestimată decenii de-a rândul, pare să-și ia revanșa.

Împreună cu liderul său, Kim Jong-un, regimul strict răstoarnă toate predicțiile internaționale, țara apasă acum „butonul” unui boom neașteptat economic, digital și în construcții, lăsând în urmă imaginea sărăciei absolute.

Transformarea digitală a Phenianului

După peste o sută de vizite în Coreea de Nord, agentul de turism australian Rowan Beard era obișnuit cu așteptări lungi pentru taxiuri. Dar, într-o vizită recentă la Phenian, vehiculul a sosit în câteva minute. Interpretul său nord-coreean a scos un smartphone, a deschis aplicația Samsung și a chemat un taxi printr-un serviciu similar cu Uber. Împreună, au urmărit mișcările vehiculului în timp real. „Era complet nou, am fost uimit”, a spus Beard.

Coreea de Nord este cea mai improbabilă poveste de creștere din lume. Economia sa este în plină expansiune, alimentată de vânzările de arme și de desfășurarea a 15.000 de soldați în Rusia pentru războiul din Ucraina, unde o treime dintre aceștia au fost uciși sau răniți. În același timp, proviziile din China și capacitatea de a eluda sancțiunile îi permit să importe energie și materii prime. De fapt, liderul chinez Xi Jinping a vizitat țara săptămâwna aceasta, prima sa călătorie în străinătate a anului.

O capitală de nerecunoscut

Regimul, care își închisese granițele în timpul pandemiei, permite acum intrarea doar câtorva diplomați sau călători ruși și occidentali. Aceștia descriu un Phenian de nerecunoscut. Restaurantele servesc pizza la cuptor cu lemne, plățile se fac cu coduri QR, vehiculele electrice chinezești circulă pe străzi, iar magazinele de animale de companie, internet cafe-urile și reprezentanțele BMW sunt deschise. În același timp, este în curs de desfășurare un boom al construcțiilor la nivel național. Anul trecut, Coreea de Nord a construit 10.000 de locuințe noi în capitală, mai multe decât în ​​Los Angeles sau Chicago.

La congresul Partidului Muncitorilor din februarie, dictatorul a apărat redresarea economică, subliniind că aceasta a fost realizată în ciuda „blocadei barbare” impuse de Statele Unite, în timp ce noi rânduri de lansatoare de rachete erau expuse în fața clădirii. „Totul s-a schimbat radical”, a spus Kim. Sancțiunile ONU din 2017 au avut ca scop restricționarea comerțului din cauza progresului nuclear. În timpul primului său mandat, președintele Donald Trump s-a întâlnit cu Kim de trei ori, dar nu a reușit să ajungă la un acord de denuclearizare. De la preluarea mandatului, Trump a lăudat relația lor și a propus o nouă întâlnire.

Nu lipsesc contradicțiile

Kim își îndeamnă poporul să construiască o economie independentă. Regimul ascunde cifrele oficiale și controlează pe deplin ceea ce pot vedea vizitatorii.

În afara capitalei, țara rămâne săracă, aproape jumătate dintre cei douăzeci și șase de milioane de locuitori ai săi fiind subnutriți, potrivit ONU, în timp ce PIB-ul său este mai mic de 1% din cel al Statelor Unite.

În același timp, rămâne printre țările în care are loc cele mai multe încălcări ale drepturilor omului, deoarece chiar și distribuirea unui serial sud-coreean se pedepsește cu moartea.

Însă rapoartele grupurilor de experți sud-coreene confirmă că progresul nu este doar propagandă, deoarece imaginile din satelit arată o activitate maritimă sporită și extinderea rezervoarelor de petrol. În plus, țara pare de trei ori mai iluminată noaptea decât era acum cinci ani. Vânzările de arme către Moscova au adus miliarde de dolari, potrivit Institutului pentru Strategia de Securitate Națională (INSS) din Seul.

Aliații străini și banii digitali

Comerțul lunar cu China a atins un nivel record în ultimii opt ani, brandurile chineze operând acolo în ciuda sancțiunilor. Economia digitală a țării se bazează pe componente chinezești, în timp ce armata de hackeri a lui Kim operează din China fără teama de arestare. Iar atacurile asupra burselor de criptomonede au adus regimului miliarde de dolari.

Programul nuclear acționează ca un factor de descurajare împotriva atacurilor, permițându-le nord-coreenilor să se concentreze asupra economiei. Însă acest progres a spulberat speranțele SUA pentru un acord diplomatic în schimbul ridicării sancțiunilor.

Economia a crescut cu 3,7% în 2024, cel mai rapid ritm din ultimii opt ani, potrivit băncii centrale a Coreei de Sud. Stephan Haggard, cercetător la Universitatea din California, San Diego, afirmă că economia este cea mai puternică din ultimii 15 ani, numind-o o realizare incredibilă.

Regimul este mai bogat ca niciodată

Noile nave de război și drone ale țării seamănă enorm cu proiectele rusești, în timp ce Moscova a trimis deja sisteme de apărare aeriană. „Publicitatea” armelor nord-coreene pe linia frontului din Ucraina reprezintă un profit uriaș. După cum subliniază Jung H. Pak, un fost oficial în administrația lui Joe Biden, „regimul este mai bogat ca niciodată”.

În același timp, regimul extinde magazinele și farmaciile de stat pentru a înlocui activitatea pieței negre, oferind locuri de muncă foștilor contrabandiști, așa cum a relatat Lee Sang-yong de la Daily NK, confirmând că o parte din veniturile din arme și atacuri cibernetice ajung la locuitori.