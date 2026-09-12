Ce merită citit
- Un ghid practic pentru a descifra expertiza falsă : Informațiile fiabile nu au fost niciodată mai ușor de accesat – sau mai greu de găsit, cu experți, politicieni, celebrități și influenceri, toți în discuție. Într-o eră a supraîncărcării informațiilor, sursele fiabile sunt ușor de accesat, dar adesea dificil de identificat. ( Big Think )
- Videoclipul săptămânii : De ce Apple nu l-a îmbogățit pe Steve Jobs
- Legătura surprinzătoare dintre amintirile false și imaginație. Memoria nu e o înregistrare fidelă, ci o reconstrucție din fragmente (oameni, locuri, emoții, cunoștințe), același proces fiind folosit și când ne imaginăm scenarii noi. Această flexibilitate explică atât erorile de memorie (ex. „inflația imaginației”), cât și legătura dintre memorie falsă și creativitate (Big Think)
- 6 pași pentru a acționa ca director financiar pentru părinții tăi în vârstă. Pe măsură ce generația „baby boomers” bogată în active îmbătrânește, copiii adulți preiau rolul de director financiar al familiei cu mult înainte de a moșteni – gestionând totul, de la finanțe la planurile succesorale. Iată șase pași pentru a face acest lucru cu succes.(Kiplinger)
- Percepția bogăției. Inegalitatea bogăției încă există și probabil va exista întotdeauna, dar este bine să vedem creșterea bogăției în toate categoriile demografice ale gospodăriilor. De asemenea, este adevărat că un milion de dolari nu te mai duce atât de departe ca odinioară. Iată ce am scris în Risk & Reward : Un milion de dolari în 1993 valora doar 475.000 de dolari până la sfârșitul anului 2024. Cu alte cuvinte, ar fi nevoie de mai mult de 2 milioane de dolari în 2024 pentru a fi pe picior de egalitate cu 1 milion de dolari în 1993 în ceea ce privește puterea de cumpărare. Există mulți oameni bogați care îți vor spune că un milion de dolari nu mai înseamnă bogăție. Conform sondajului Schwab Modern Wealth Survey , americanii cred că ai nevoie de peste 830.000 de dolari pentru a fi „solizi financiar”. Dar pentru a fi considerați bogați, această cifră ajunge la 2,3 milioane de dolari (A wealth of common sense)
- Am cheltuit 4.000 de dolari pe un câine robot din China. Într-o dimineață însorită de iunie, mergeam la serviciu cu un robot patruped lângă mine. N-am primit niciodată mai multă atenție din partea străinilor.