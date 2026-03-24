Cel mai cunoscut startup de livrări cu drone pregătește o expansiune fără precedent

Zipline, un startup care în 2014 a început livrări cu drona în Africa, a primit o rundă de finanțare de 200 milioane dolari și a ajuns să valoreze peste 7 miliarde dolari. Compania, considerată pionier în domeniu, își va extinde mult serviciile cu ajutorul acestor fonduri.

În ianuarie, compania din Silicon Valley primise o rundă de finanțare de 600 milioane dolari, iar acum se ajunge la un total de 800 milioane dolari. „Lucrurile au evoluat ceva mai rapid decât ne așteptam”, a spus CEO-ul Keller Cliffton, citat de TechCrunch.

Compania a devenit faimoasă în 2014 când a început să livreze sânge cu ajutorul unor drone autonome, în statul african Rwanda. Dronele livrau atunci sânge pentru transfuzii și alte produse medicale esențiale, într-o țară cu relief complicat unde folosirea dronelor chiar a dus la salvarea de vieți.

De atunci, Zipline a făcut peste două milioane de livrări cu mai multe tipuri de drone și încărcături și este prezentă pe trei continente.

Dronele Zipline livrează alimente, produse de retail, produse agricole și elemente medicale în cinci țări africane, în câteva orașe din SUA, dar și în Japonia.

Compania a dezvoltat ecosistemul complet de livrare cu dronele, sistem ce include aparatele, sistemele de lansare și aterizare, dar și software-ul logistic.

Zipline vrea să lanseze serviciile de livrare cu drone autonome în mai multe orașe din SUA, dincolo de cele anunțate în ianuarie (Houston, Phoenix și Seattle). Ținta este însă și extinderea în afara SUA, mai ales în țări africane unde încă nu are prezență.

În zonele unde regulamentele oficiale au fost mai permisive, Zipline a lansat serviciile de livrare a produselor cu drona la domiciliul clienților.

Serviciul de livrare la domiciliu folosește dronele Platform 2, concepute să transporte maxim 3,6 kg și să livreze pe o rază de aproximativ 16 km. Dronele mai mari, denumite Platform 1, sunt utilizate pentru livrări pe distanțe lungi pentru companii și autorități, putând acoperi până la 190 km dus-întors.