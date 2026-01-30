Cel mai mare fond suveran din lume a vândut aproape tot în România. Reducere drastică și la obligațiuni GRAFICE

Fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, cu active de 2,2 trilioane de dolari, a renunțat la aproape toate investițiile pe bursa de la București în ultima parte a anului trecut, păstrând o singură companie în portofoliu. Fondul și-a redus puternic și expunerea pe datoria guvernamentală a României.

Fondul suveran norvegian deținea acțiuni în patru companii din România la jumătatea anului trecut – OMV Petrom (0,16%), Banca Transilvania (0,16%), One United Properties (1,76%) și Globalworth Real Estate Investments (0,22) -, în valoare cumulată de 31,8 milioane de dolari.

