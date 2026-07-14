Cel mai mare integrator IT cu capital 100% românesc raportează un profit net de 20,34 milioane lei în 2025 și anunță că îşi extinde aria de expertiză către sectorul de apărare și siguranță națională

Metaminds, companie românească specializată în soluții de tehnologie pentru servicii digitale, închide anul financiar 2025 cu o cifră de afaceri de 497.5 milioane lei și un profit net de 20,34 milioane lei. Rezultatele au fost obținute într-un context în care piața IT&C din România a înregistrat o creștere de aproximativ 5% a veniturilor, consolidând astfel poziția companiei ca partener strategic în dezvoltarea infrastructurii digitale naționale.

Anul 2025 a marcat livrarea cu succes a componentei de Cloud Intern din cadrul Cloudului Privat Guvernamental al României, un proiect cu mize strategice pentru modul în care statul român construiește servicii digitale pentru cetățeni. În paralel, echipa Metaminds, formată din peste 70 de specialiști, a continuat să implementeze proiecte de infrastructură critică cu impact major în transformarea digitală pentru unele dintre cele mai importante instituții publice și organizații strategice din România, contribuind la modernizarea infrastructurilor IT, consolidarea securității cibernetice și dezvoltarea unor platforme digitale esențiale pentru funcționarea serviciilor publice.

Creștere susținută prin investiții și expertiză

„Pentru noi, performanța financiară nu înseamnă doar rezultate la final de an, ci capacitatea de a susține dezvoltarea companiei pe baze solide. Rezultatele din 2025 reflectă o administrare prudentă a resurselor, o disciplină operațională consecventă și o atenție permanentă asupra eficienței. Această abordare ne permite să finanțăm investițiile necesare dezvoltării viitoare, păstrând în același timp flexibilitatea financiară și capacitatea de a reacționa rapid la evoluțiile pieței”, a declarat Ramona Bâliș, CFO Metaminds.

Pe lângă performanța financiară, 2025 a adus și obținerea a două certificări care extind standardele de operare ale companiei: ISO 37001 — Sisteme de management anti-fraudă și ISO 50001 — Managementul energiei.

Acestea se adaugă unui parcurs de recunoașteri externe recente, cum ar fi includerea în clasamentul Financial Times al companiilor europene cu cea mai rapidă creștere, precum și distincțiile „Best Partner of the Year” primite atât din partea Red Hat, cât și a F5. În același timp, Metaminds și-a consolidat nivelele de parteneriat cu cei mai relevanți furnizori globali de tehnologie: Dell — Titanium (cel mai înalt nivel de parteneriat), F5 – Platinum Focus Partner, Fortinet – Expert Partner și Red Hat – Advanced Partner.

2026: un pas natural spre infrastructura critică

„Construim Metaminds pentru a opera în medii complexe și cu cerințe ridicate de securitate în domeniul public. 2026 marchează un pas natural spre sectoare unde AI-ul și securitatea cibernetică devin infrastructură critică, nu doar instrumente de eficiență. Urmează să aducem aceeași rigoare și capacitate tehnică în sectorul de apărare și siguranță națională”, a declarat Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds.

Direcțiile strategice viitoare

După ce în 2026 a devenit cel mai mare integrator IT cu capital românesc, Metaminds își propune să accelereze următoarea etapă de dezvoltare printr-o strategie construită pe trei direcții majore: integrarea inteligenței artificiale în capabilitățile de bază ale companiei, extinderea ariei de expertiză către sectorul de apărare și siguranță națională și consolidarea expertizei tehnice și a guvernanței corporative.

Prima prioritate strategică este integrarea inteligenței artificiale în toate capabilitățile companiei. Metaminds urmărește dezvoltarea unei noi generații de infrastructuri cloud-native, în care inteligența artificială contribuie la utilizarea mai eficientă a resurselor, respectiv anticipează și automatizează procesele operaționale și de răspuns la incidente. În zona de platform engineering, AI va accelera procesele pentru dezvoltare și operare software, reducând complexitatea și timpul de livrare, iar în domeniul securității cibernetice va permite identificarea anomaliilor comportamentale, izolarea automată a amenințărilor și monitorizarea conformității în timp real. Compania susține însă o abordare pragmatică a inteligenței artificiale, bazată pe modele specializate, construite pe datele și procesele fiecărei instituții, nu pe modele generice de mari dimensiuni. Astfel, în opinia Metaminds, valoarea reală a AI este determinată de calitatea infrastructurii de date și de capacitatea acesteia de a susține decizii relevante și sigure.

A doua direcție strategică vizează extinderea ariei de expertiză către sectorul de apărare și siguranță națională, un domeniu în care reziliența infrastructurilor digitale, securitatea cibernetică și interoperabilitatea sistemelor devin componente esențiale ale securității statului. Compania intenționează să valorifice experiența acumulată în proiecte complexe de infrastructură critică și transformare digitală pentru a dezvolta soluții dedicate acestui sector, într-un context în care investițiile în tehnologii de apărare și protecția infrastructurilor strategice sunt în creștere la nivel european. La baza acestei direcții stă expertiza construită în domenii precum cloud suveran, securitate cibernetică, platform engineering și integrarea sistemelor critice.

Cea de-a treia prioritate este consolidarea expertizei tehnice și a guvernanței corporative. Într-o industrie în care tehnologia evoluează accelerat, avantajul competitiv este dat de competențele oamenilor și de capacitatea organizației de a transforma expertiza tehnică într-un avantaj strategic. Metaminds continuă să investească în certificarea specialiștilor, dezvoltarea competențelor și transferul de cunoștințe, construind expertiză instituțională care nu poate fi externalizată sau automatizată. În paralel, compania și-a consolidat structura de guvernanță pentru a susține următoarea etapă de creștere, atragerea de investiții și dezvoltarea unor parteneriate strategice. Numirea lui Ovidiu Ghiman în funcția de CEO, alături de o echipă executivă cu experiență în telecomunicații, servicii financiare și proiecte IT de anvergură, reflectă obiectivul Metaminds de a deveni nu doar un lider tehnologic, ci și un partener strategic pentru instituțiile publice și organizațiile cu rol critic în funcționarea serviciilor publice din România.

Despre Metaminds

Fondată în 2015, Metaminds dezvoltă soluții de tehnologie pentru servicii digitale interconectate, în beneficiul oamenilor. Compania este partenerul al unora dintre cele mai mari proiecte naționale de infrastructură digitală, livrând arhitecturi modulare și scalabile, gândite să răspundă nevoilor clienților nu doar astăzi, ci și pe termen lung. Echipa Metaminds numără peste 70 de profesioniști și operează sub mesajul-cheie “Engineering Tomorrow”.

Articol susținut de Metaminds