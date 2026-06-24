Cel mai mare oraș din Crimeea a rămas și fără energie electrică / Guvernatorul cere localnicilor să nu-și consume bateria de la telefoane

Fum gros deasupra Sevastopolului după ce a fost lovită centrala electrică de la marginea orașului. Foto: Captură Telegram / Crimeanwind

Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea, dar și zonele din regiunea ucraineană Herson aflate sub controlul Moscovei au rămas fără energie electrică miercuri, potrivit autorităților instalate de Kremlin, situație care a agravat criza de combustibil pe fondul intensificării atacurilor din partea ucrainenilor, potrivit Reuters și Kyiv Post.

Sevastopolul a rămas fără curent electric după ce Ucraina a atacat instalațiile energetice de acolo, a afirmat pe Telegram Mihail Razvozhayev, guvernatorul pus de Rusia la conducerea orașului.

Sevastopolul a fost ținta unui atac cu drone, anunțase el anterior miercuri, iar zonele din regiunea ucraineană Herson aflate sub control rus au fost rămas – parțial sau complet – lipsite de energie electrică, a declarat separat guvernatorul numit de Moscova acolo, Vladimir Saldo.

Troleibuzele din Sevastopol nu vor circula miercuri, a spus Razvozhayev, care a cerut, de asemenea, părinților să-și țină copiii acasă.

Canalele ucrainene de monitorizare a informațiilor privind războiul și localnici au raportat o serie de explozii puternice în toată Crimeea pe parcursul nopții. Potrivit canalului Telegram „Krymsky Veter”, ținta principală a atacului a fost centrala termică Balaklava din Sevastopol, una dintre cele mai importante centrale electrice de pe peninsulă.

Ukrainian attack drones successfully hit a major power substation outside of the Russian-occupied city of Sevastopol this morning, causing power cuts in the Crimean capital.



Seen here, multiple parts of the Sevastopol 330/220 kV switching yards burn. pic.twitter.com/FvY15nxiH5 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2026

„Am trecut prin lucruri și mai grave”

Amploarea pagubelor suferite de centrală este încă în curs de evaluare.

Razvozhayev a încercat să-i liniștească pe locuitori, afirmând că orașul va face față întreruperii de curent.

„Nu ne vor intimida cu lipsa luminii. Am trecut prin lucruri și mai grave și vom rezista și acum”, a spus el, îndemnând totodată locuitorii să economisească bateria telefoanelor.

De asemenea, au peste noapte, în Crimeea, au mai fost semnalate explozii în Bakhchysarai, Kerci și în apropierea muntelui Ai-Petri, unde se află o stație radar aparținând unui batalion radiotehnic al Forțelor Aerospatiale Ruse.

Kievul a intensificat atacurile asupra rutelor de aprovizionare către Crimeea, ceea ce a dus la restricționarea activităților publice în urma unei crize a aprovizionării cu combustibili.

Atac și într-o regiune rusă îndepărată

Regiunea rusă Orenburg, situată la peste 1.000 km sud-est de Moscova, a doborât mai multe drone deasupra unei instalații industriale, a declarat guvernatorul Yevgeny Solntsev pe Telegram, fără a oferi detalii.

Nu a fost clar imediat dacă s-au produs pagube în această regiune îndepărtată, care se învecinează cu Kazahstanul și găzduiește, de asemenea, o serie de instalații industriale, inclusiv o uzină de prelucrare a gazelor și o rafinărie.

Imagini neconfirmate și datele din satelit sugerează că a fost lovită unitatea de procesare a gazelor